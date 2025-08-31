استاندار اصفهان مطرح کرد؛جهش اصفهان به سوی پایتخت انرژی پاک ایران‌

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر یکشنبه در آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی شاهینشهر که توسط شرکت تولید انرژیهای تجدیدپذیر مپنا اجرا شده است، با اشاره به روند رو به رشد پروژههای عمرانی در استان، اصفهان را دارای نبض و ضربان تند عمرانی خواند.
وی در این نشست که با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، به اهم دستاوردها و برنامههای آتی استان پرداخت و از اجرای یک هزار و ١٧٨ پروژه در هفته دولت خبر داد که شامل حوزههای مدرسهسازی توسط خیران، پروژههای زیرساختی، جادهسازی و انرژی است.
استاندار اصفهان با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در حوزه انرژی خورشیدی، از برنامههای گسترده برای تبدیل اصفهان به قطب این انرژی پاک خبر داد و افزود: این برنامهها شامل تجهیز مدارس، شهرداریها، ساختمانها، آپارتمانها و حتی شهرهای خورشیدی کامل است.
وی از افتتاح یک نیروگاه خورشیدی یک هزار و ۵۰۰ مگاواتی و آغاز عملیات اجرایی یک نیروگاه کلان دیگر با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
جمالی نژاد با اشاره به استفاده از سرمایهگذاران خارجی گفت: باید برای استان سند راهبردی مشارکت برای توسعه با نگاهی بلندمدت تنظیم شود.
وی اصفهان را شهری دانشبنیان با شهرکهای تحقیقاتی و نوآوری بینظیر خواند و تاکید کرد: استان برای جذب سرمایهگذاریهای کلان فناورانه را آمادگی کامل دارد.
استاندار اصفهان همچنین به ایجاد خوشههای صنعتی که از دیگر برنامههای آینده استان است، پرداخت و گفت: ایجاد خوشههای صنعتی در حوزه انرژیهای پاک، ساخت تجهیزات مرتبط (مانند پنلهای خورشیدی)، هوش صنعتی در آب و فاضلاب و خوشه صنایع ریلی (شامل ساخت لوکوموتیو و واگن) بخشی از این اقدامات جدید است که انتظار میرود شرکتهای بزرگی همچونمپنا به آن ورود کند.
جمالی نژاد بر حمایت از استارتاپها، شرکتهای نوآور و راهاندازی شتابدهندهها و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر تأکید کرد و اکوسیستم کارآفرینی اصفهان را پیشرو در کشور دانست.
وی تاکید کرد: در این راستا باید از همکاری گسترده با دانشگاههای برتر استان و تبدیل اصفهان به قطب جذب نیروهای متخصص استفاده کرد.
استاندار اصفهان بر مشارکت در پروژههای زیست محیطی مانند احیای تالاب بینالمللی گاوخونی و پروژههای انتقال آب با مشارکت بخشخصوصی و تأکید کرد.
جمالی نژاد از همه مدیران و دستاندرکاران انرژی خورشیدی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه جانبه، اصفهان به جایگاه واقعی خود بازگردد.
