۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

استاندار اصفهان: شبکه‌های فیبر نوری اصفهان توسعه یابد

اصفهان- استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل استان به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، خواستار سرمایه‌گذاری جدی بخش خصوصی در توسعه شبکه‌های فیبر نوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور اظهار کرد: استان اصفهان با برخورداری از مزیت‌های اقلیمی و زیرساختی، پتانسیل آن را دارد که در حوزه انرژی‌های پاک، به ویژه انرژی خورشیدی، در کشور پیشتاز باشد و آخرین اطلاعات وزارت نیرو نیز حاکی از آن است که اصفهان از نظر پتانسیل جذب انرژی خورشیدی در رتبه اول قرار دارد و ما مصمم هستیم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به غفلت‌های گذشته در حوزه‌های فناورانه افزود: با کمال تاسف در سالهای گذشته آنطور که باید به مقوله‌هایی مانند هوش مصنوعی و زیرساختهای فنی دیجیتال توجه نکردیم و امروز اما باید با عزمی راسخ این عقب‌افتادگیها را جبران کنیم. استاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان با دارا بودن قطب‌های صنعتی و علمی، می‌تواند به کانون هوش مصنوعی کشور تبدیل شود.

استاندار اصفهان نقش بخش خصوصی را در این تحول، کلیدی خواند و تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند متولی این توسعه باشد و ما به سرمایه‌گذاری و نوآوری بخش خصوصی نیاز داریم و الگوی جهانی توسعه بر مبنای مشارکت بخش خصوصی و استفاده از زیرساختهای مقیاس‌پذیر، مانند شبکه‌های فیبر نوری، است. جمالی‌نژاد گفت: ما در اصفهان به دنبال اجرای چنین الگویی هستیم تا هزینه‌های توسعه کاهش یابد و سرعت رشد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به زیرساختهای ارتباطی استان خاطرنشان کرد: زیرساختهای قوی اینترنتی در اصفهان این امکان را فراهم می‌کند که اپراتورها و کسب‌وکارهای نوپا بدون دغدغه‌های فنی، به ارائه خدمات بپردازند.

جمالی نژاد بیان کرد: این یک ظرفیت بین‌المللی است و باید از آن بهره برد لذا به سرمایه. گذاران و فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌شود، اصفهان را به عنوان بستر اصلی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی و فناوری ببینند.

