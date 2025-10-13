به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور اظهار کرد: استان اصفهان با برخورداری از مزیتهای اقلیمی و زیرساختی، پتانسیل آن را دارد که در حوزه انرژیهای پاک، به ویژه انرژی خورشیدی، در کشور پیشتاز باشد و آخرین اطلاعات وزارت نیرو نیز حاکی از آن است که اصفهان از نظر پتانسیل جذب انرژی خورشیدی در رتبه اول قرار دارد و ما مصمم هستیم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.
وی در ادامه با اشاره به غفلتهای گذشته در حوزههای فناورانه افزود: با کمال تاسف در سالهای گذشته آنطور که باید به مقولههایی مانند هوش مصنوعی و زیرساختهای فنی دیجیتال توجه نکردیم و امروز اما باید با عزمی راسخ این عقبافتادگیها را جبران کنیم. استاندار اصفهان تصریح کرد: اصفهان با دارا بودن قطبهای صنعتی و علمی، میتواند به کانون هوش مصنوعی کشور تبدیل شود.
استاندار اصفهان نقش بخش خصوصی را در این تحول، کلیدی خواند و تصریح کرد: دولت به تنهایی نمیتواند متولی این توسعه باشد و ما به سرمایهگذاری و نوآوری بخش خصوصی نیاز داریم و الگوی جهانی توسعه بر مبنای مشارکت بخش خصوصی و استفاده از زیرساختهای مقیاسپذیر، مانند شبکههای فیبر نوری، است. جمالینژاد گفت: ما در اصفهان به دنبال اجرای چنین الگویی هستیم تا هزینههای توسعه کاهش یابد و سرعت رشد افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به زیرساختهای ارتباطی استان خاطرنشان کرد: زیرساختهای قوی اینترنتی در اصفهان این امکان را فراهم میکند که اپراتورها و کسبوکارهای نوپا بدون دغدغههای فنی، به ارائه خدمات بپردازند.
جمالی نژاد بیان کرد: این یک ظرفیت بینالمللی است و باید از آن بهره برد لذا به سرمایه. گذاران و فعالان اقتصادی پیشنهاد میشود، اصفهان را به عنوان بستر اصلی سرمایهگذاری در حوزههای انرژی و فناوری ببینند.
نظر شما