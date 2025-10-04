به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر شنبه در ششمین جلسه راهبری انرژیهای نوین بر تسریع در اجرای پروژههای کلان انرژیهای تجدیدپذیر تاکید و از پروژههای جدید خورشیدی در اصفهان خبر داد.
وی با اشاره به پروژههای خورشیدی در بخش جهاد کشاورزی، خطاب به معاون اقتصادی استان اعلام کرد: دستگاههای اجرایی ذیربط با همکاری بخش صنعت، باید مسئله تامین مالی پروژه خورشیدی را در طی هفته جاری نهایی و عملیات اجرایی آن را بدون فوت وقت آغاز کنند.
استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر پیشرفت پروژهها افزود: پیشرفت این پروژه باید بهصورت روزانه رصد و پیگیری شود،همچنین کلیه جلسات و مصوبات قبلی که تاکنون منجر به سرمایهگذاری عملی نشده است، باید توسط تیمهای مربوطه بازبینی و نتایج آن احصا شود.
جمالینژاد، پروژههای حوزه بهرهوری و بهینهسازی انرژی را از اولویتهای اصلی استان برشمرد و تصریح کرد: پروژههای این حوزه، بهویژه آنهایی که از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی بهره میبرند، باید با قوت و سرعت بیشتری دنبال شوند.
وی در ادامه با تقدیر از گزارش ارائهشده توسط شهرداری، از این نهاد درخواست کرد: شهرداری باید در رفع موانع مربوط به زمینهای شهری برای احداث نیروگاههای خورشیدی، اقدامات لازم و سریعی را انجام دهد.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با تشکر ویژه از فعالان بخش انرژیهای نوین، برای پیگیری مستمر طرحهای خورشیدی در استان بر لزوم شتاببخشی به فعالیتهای «شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان» در این حوزه تاکید و اظهار کرد: ما باید به نیروهای جوان و متخصص اعتماد کنیم و از انرژی و ایدههای نوآورانه آنان در عملیاتیسازی هرچه بهتر این پروژههای کلان بهره ببریم./
نظر شما