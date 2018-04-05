خاصیت پروتئین مغزیجات و دانه ها برای سلامت قلب

به گزارش خبرنگار مهر، یافته محققان دانشگاه لوما لیندا کالیفرنیا نشان می دهد افرادی که مقادیر زیاد پروتئین گوشت مصرف می کنند با افزایش ۶۰ درصدی ابتلا به بیماری قلبی-عروقی روبرو هستند، درحالیکه افراد مصرف کننده مقادیر بالا پروتئین ناشی از مغزیجات و دانه ها، ۴۰ درصد با کاهش ابتلا به بیماری قلبی-عروقی روبرو هستند.

«گری فریزر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «درحالیکه چربی های رژیمی بخشی از فاکتور پرخطر تاثیرگذار بر بیماری قلبی-عروقی هستند، پروتئین ها نقش مهمی ایفاء می کنند و غالبا تاثیرات مستقل آنها بر فاکتورهای پرخطر نادیده گرفته می شود.»

در این مطالعه، محققان تاثیر مصرف پروتئین های حیوانی را در مقابل پروتئین های گیاهی در ۸۱,۳۳۷ مقایسه کردند.

به گفته محققان رژیم غذایی سالم بر مصرف پروتئین تاکید دارد، اما ترجیحا بهتر است پروتئین کمتری از گوشت دریافت شود و مصرف بیشتر پروتئین گیاهی ناشی از مغزیجات و دانه ها در رژیم غذایی گنجانده شود.