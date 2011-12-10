کاریکاتوریست های مشهدی در جشنواره های بین المللی صاحب عناوین برتر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاکدل عضو دفتر کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی موفق به دریافت لوح افتخار از جشنواره کاریکاتور کشور آرژانتین شد.

در این جشنواره که با موضوع طنز و هجو اجتماعی به صورت سالانه برگزار می شود، 300 هنرمند شرکت داشتند.

حسین وقاری دیگر کاریکاتوریست حوزه هنری خراسان رضوی لوح تقدیر ششمین فستیوال بین المللی "دن کیشوت" که در کشور ترکیه برگزار شد را بدست آوردة این جشنواره با موضوع "پنجاه سال با همیدیگر" برگزار شد.

محمد آرزو نیز لوح تقدیر دومین جشنواره بین المللی چین را بدست آورد، وی چندی قبل مقام دوم اولین جشنواره سراسری بسیج را از آن خود کرده بود.

محسن اسدی مسئول دفتر کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی جایزه ویژه دومین جشنواره سراسری کاریکاتور با موضوع "تحریم اقتصادی" که در حوزه هنری خراسان شمالی برگزار شد را بدست آورد.

در جشنواره سراسری کاریکاتور "تحریم اقتصادی" 151 هنرمند کارتونیست با 406 اثر از 23 استان و36 شهر شرکت داشتند.