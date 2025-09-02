به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تیوی بریکس، وزیر ورزش و گردشگری بلاروس اعلام کرد که با پیوستن این کشور به سازمان همکاری شانگهای، همکاریهای بلاروس و چین در عرصههای ورزشی و گردشگری وارد مرحلهای تازه شده و زیرساختهای مشترک ایجادشده زمینهساز توسعه رویدادهای بینالمللی و گسترش تبادلات مردمی خواهد بود.
وزیر ورزش و گردشگری بلاروس با اشاره به گسترش همکاریهای کشورش با چین در حوزههای ورزشی و گردشگری، تأکید کرد سازمان همکاری شانگهای زمینههای تازهای برای توسعه روابط دو جانبه فراهم کرده است.
سرگئی کووالچوک در گفتوگو با خبرگزاری شینهوا شریک رسانهای شبکه بینالمللی تیوی بریکس عضویت بلاروس در سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۴ را «رویدادی مهم» خواند و گفت: «بلاروس با مشارکت فعال در فعالیتهای این سازمان، قصد دارد سهم قابل توجهی در مسیر توسعه آن ایفا کند».
به گفته وی، حمایتهای چین نقش چشمگیری در ساخت و تجهیز زیرساختهای ورزشی بلاروس داشته است. کووالچوک توضیح داد: «با کمکهای پکن، مجموعه شنای بینالمللی و ورزشگاه ملی فوتبال بلاروس بر اساس بالاترین استانداردهای جهانی ساخته شدهاند و هماکنون میزبان رقابتهای مهم بینالمللی هستند. این امکانات شرایطی ایدهآل برای تمرین و رقابت ورزشکاران ما فراهم کرده و توان میزبانی کشور را به سطح جهانی ارتقا داده است».
وزیر ورزش و گردشگری بلاروس همچنین از ابتکارهای ورزشی چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای یاد کرد و گفت برنامههایی همچون برگزاری مسابقات هماهنگ میان کشورهای عضو و ایجاد گروههای تخصصی برای سازماندهی آنها در حال اجراست. وی افزود: «تمرینهای مشترک فوتبال و تبادل تجربه میان ورزشکاران دو کشور به صورت منظم برگزار میشود و ما اطمینان داریم که ادامه این همکاریها موفقیتهای تازهای در عرصه جهانی برای فوتبال بلاروس و چین به همراه خواهد داشت».
در حوزه گردشگری نیز کووالچوک این بخش را «پل منحصر به فردی برای تقویت دوستی و درک متقابل» توصیف کرد. او گفت از زمان راهاندازی پروازهای مستقیم میان دو کشور، میزان تقاضا برای سفر در سطح بالایی قرار داشته و روند افزایش گردشگران همچنان ادامه دارد.
وی با دعوت از گردشگران چینی برای سفر به بلاروس، خاطرنشان کرد: «کشور ما با برخورداری از میراث تاریخی و فرهنگی غنی، زیرساختهای پزشکی و سلامت باکیفیت، مناظر طبیعی منحصربهفرد و آشپزی ترکیبی از سنتهای شرقی و غربی، مقصدی جذاب برای بازدیدکنندگان خارجی به شمار میرود».
نظر شما