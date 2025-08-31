  1. بین الملل
جنگ روانی نتانیاهو درباره سرنوشت ابوعبیده

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ارتش، ابوعبیده را هدف قرار داده و منتظر نتایج است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم در جریان جلسه کابینه این رژیم درباره اشغال شهر غزه گفت: کابینه امنیتی تصمیم را اتخاذ کرده و ارتش هم اکنون در حال اجرای آن است.

وی درباره اخبار مربوط به ترور ابوعبیده سخنگوی گردانهای قسام شاخه نظامی حماس نیز ادعا کرد: ارتش، ابوعبیده را هدف قرار داده و منتظر نتایج است. بیانیه حماس به تعویق افتاده است شاید به این دلیل که هیچکس نیست که موضوع را روشن کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره یمن نیز مدعی شد: ضربه سختی به آنها وارد کردیم و این تازه آغاز کار است.

این موضع گیری نتانیاهو در حالی است که مبارزان مقاومت ضربه های مهلکی به اشغالگران در غزه وارد کرده اند.

