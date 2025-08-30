  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷

راشاتودی: حماس شایعات ترور «ابوعبیده» را تکذیب کرد

راشاتودی: حماس شایعات ترور «ابوعبیده» را تکذیب کرد

خبرگزاری «راشاتودی» عربی اعلام کرد که جنبش مقاومت فلسطین حماس شایعه پراکنی صهیونیست‌ها در خصوص ترور «ابو عبیده» را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «راشاتودی» عربی در خبری فوری اعلام کرد که جنبش مقاومت فلسطین (حماس) در خصوص شایعه پراکنی صهیونیست‌ها پیرامون ترور «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های قسام هشدار داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در بیانیه صادره از سوی جنبش مقاومت فلسطین در این خصوص آمده است: حماس نسبت به شایعات مربوط به ترور «ابوعبیده» هشدار می‌دهد. منبع این شایعات اشغالگران هستند. این شایعات در خدمت اهداف اطلاعاتی و اخلاقی خاصی هستند. رسانه‌های اشغالگران هدایت شده و تابع دستورات ارتش و بخش اطلاعات بوده و بنابراین هیچ چیزی را بدون راهنمایی امنیتی منتشر نمی‌کنند.

بیانیه حماس در این خصوص اضافه می‌کند: تجربه ثابت کرده است که اشغالگران شایعاتی در مورد ترور رهبران منتشر می‌کنند تا آنها و اطرافیانشان را به سمت رفتارهای خاصی سوق دهند. این کار برای جمع‌آوری و به‌روزرسانی اطلاعات در مورد آنها و آماده‌سازی برای هدف قرار دادن آنها انجام می‌شود. ما از مردم خود می‌خواهیم که شایعات اشغالگران را که بخشی از جنگ روانی با هدف بی‌ثبات کردن جبهه داخلی است، پخش نکنند.

کد خبر 6575129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها