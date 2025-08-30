راشاتودی: حماس شایعات ترور «ابوعبیده» را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «راشاتودی» عربی در خبری فوری اعلام کرد که جنبش مقاومت فلسطین (حماس) در خصوص شایعه پراکنی صهیونیستها پیرامون ترور «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای قسام هشدار داد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، در بیانیه صادره از سوی جنبش مقاومت فلسطین در این خصوص آمده است: حماس نسبت به شایعات مربوط به ترور «ابوعبیده» هشدار میدهد. منبع این شایعات اشغالگران هستند. این شایعات در خدمت اهداف اطلاعاتی و اخلاقی خاصی هستند. رسانههای اشغالگران هدایت شده و تابع دستورات ارتش و بخش اطلاعات بوده و بنابراین هیچ چیزی را بدون راهنمایی امنیتی منتشر نمیکنند.
بیانیه حماس در این خصوص اضافه میکند: تجربه ثابت کرده است که اشغالگران شایعاتی در مورد ترور رهبران منتشر میکنند تا آنها و اطرافیانشان را به سمت رفتارهای خاصی سوق دهند. این کار برای جمعآوری و بهروزرسانی اطلاعات در مورد آنها و آمادهسازی برای هدف قرار دادن آنها انجام میشود. ما از مردم خود میخواهیم که شایعات اشغالگران را که بخشی از جنگ روانی با هدف بیثبات کردن جبهه داخلی است، پخش نکنند.
