به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی در دیدار فرمانده و معاونین تیپ مستقل ۸۳ روحانیون رزمی تبلیغی امام جعفر صادق (ع) با اشاره به تاریخچه تشکیل این تیپ مستقل اظهار کرد: از آغاز شکل‌گیری تیپ امام جعفر صادق (ع) تا به امروز شاهد فرازهای بسیاری بوده‌ایم نه فراز و نشیب که تنها فراز بود و چنین نهادی پیش از این وجود نداشت.

امام جمعه موقت تهران افزود: این نهاد به یُمن مجاهدت رزمندگان در دوران جنگ تحمیلی شکل گرفت و امروز دوران درخشان خود را می‌گذراند؛ جایگاه و مسئولیت واقعی خود را یافته و به نهادی شناخته‌شده در نیروهای مسلح تبدیل شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: نکته دیگر اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری همواره بر دوری نیروهای مسلح از جناح‌بندی‌ها تأکید کرده‌اند. این امر محقق شده و نیروهای مسلح به‌واقع از این تقسیم‌بندی‌ها فاصله دارند، اما وقتی پای اصل نظام و مبانی آن در میان باشد، دیگر بحث جناح بندی مطرح نیست اینجا باید محکم و قاطع وارد میدان شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: بیست‌وهشتم مرداد، سالروز کودتای ننگین آمریکایی و عملیات آژاکس است. مصدق نسبت به آمریکا دیرباور بود و خوشبین؛ نفهمید که آمریکا کلاه سرش خواهد گذاشت و نهایتاً چنین کرد. آن کودتای شوم به وقوع پیوست و نتیجه آن، حداقل بیست‌وپنج سال مدیریت صهیونیست‌ها بر این کشور بود.

وی با تشکر از فعالیت‌های تیپ مستقل امام صادق (ع) اظهارکرد: از شما که هم انگیزه دارید، هم طرح و برنامه، این انتظار می‌رود جریان آشناسازی سیاسی را با اقناع پیش ببرید، نه صرفاً با سخنرانی، کسی باید باشد که روشنگری کند و اقناع. از این فرصت ممتاز، نهایت استفاده بعمل آید.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام منتظرزاده فرمانده تیپ مستقل ۸۳ روحانیون رزمی تبلیغی امام جعفر صادق (ع) ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌های این تیپ را ارائه کرد.