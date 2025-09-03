آزادی زندانی احیای یک خانواده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای ستاد دیه به مناسبت هفته وحدت که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: از تلاش و اقدام ارزشمند شما بزرگواران صمیمانه تشکر می‌کنم. کمک به ستاد دیه عملی بسیار ارزشمند در سطح کشور است زیرا، آزادی یک زندانی تنها احیای یک فرد نیست؛ بلکه احیای یک خانواده و نجات چندین نفر از مرگ و نابودی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: با آزادی یک زندانی، اعضای خانواده که گاه کفیل یا سرپرست آن‌ها در زندان است، دوباره جان می‌گیرند و زندگی آن‌ها به جریان عادی بازمی‌گردد. این مفهوم همان احیای انسان‌هاست، یک نفس نیست بلکه چندین نفس با یک اقدام نجات می‌یابند.

وی ادامه داد: در مشهد، برنامه خاصی تحت عنوان «نذر هشتم» اجرا می‌شود که مرکز امور مساجد مسئولیت آن را بر عهده دارد. در این برنامه، طی چند روز، با مشارکت مساجد، تعدادی از زندانیان آزاد می‌شوند. این برنامه ظرفیت بالایی دارد و نتایج آن تاکنون بسیار مثبت بوده است.

علم الهدی عنوان کرد: استان خراسان رضوی حدود ۱۰۵۰ مسجد فعال دارد که می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند. این ظرفیت در سایر استان‌ها کمتر وجود دارد، اما با همکاری مسئولان و انجمن‌های خیریه، این حرکت ارزشمند قابل گسترش است. منابع مالی این کار نیز قابل تأمین است و خیرین مشهد، به ویژه کمیته امداد، آمادگی دارند تا حمایت کنند. بنابراین نیازی به نگرانی درباره تأمین بودجه نیست و این اقدام کاملاً شدنی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیگیری مداوم و سازماندهی دقیق، کلید موفقیت در چنین اقداماتی است. اگر مسئولان با همت و جدیت موضوع را دنبال کنند، نتایج آن بسیار مثبت خواهد بود. هدف نهایی، احیای خانواده‌ها و انسان‌ها، به ویژه به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص)، است. این کار رضایت و خوشنودی اهل بیت (هم) را به همراه دارد و با مشارکت مساجد و خیرین محقق خواهد شد.

وی ابراز کرد: در اولویت‌بندی آزادسازی زندانیان نیز توجه به کسانی که واقعاً توبه کرده و قصد بازگشت به مسیر درست دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقدام نه تنها عدالت را رعایت می‌کند، بلکه منابع مالی و انسانی را به بهترین نحو مدیریت می‌کند. تمرکز بر افراد متدین و واقعی که آمادگی اصلاح و بازگشت به جامعه را دارند، باعث می‌شود اثرگذاری این حرکت خیر بسیار بیشتر شود.

علم الهدی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکات مهم، استفاده از ظرفیت مردمی و انجمن‌های خیریه در مشهد است. این انجمن‌ها تجربه و امکانات لازم را برای کمک به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها دارند و تعداد آن‌ها در مشهد کم نیست. با هماهنگی و پیگیری مناسب، این ظرفیت‌ها می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان اثرات قابل توجهی داشته باشند. هم‌چنین، مشارکت مردمی باعث می‌شود این اقدام مستقل از کمک‌های دولتی و با سرعت بیشتری اجرا شود و تجربه موفقی از مشارکت اجتماعی در امور خیر ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر، استفاده از امکانات دولتی در کنار مشارکت مردمی، می‌تواند سرعت و گستردگی این اقدامات را افزایش دهد. اما نکته کلیدی در این مسیر، پیگیری مستمر و هماهنگی بین مسئولان مختلف است. همکاری میان نهادها و انجمن‌های خیریه، همراه با مدیریت مناسب، باعث می‌شود این کار با کیفیت بالا و تأثیرگذاری گسترده انجام شود.

وی ابراز کرد: این حرکت عظیم، نمونه‌ای از همت و ظرفیت مسئولان و خیرین در خدمت مردم و اسلام است. هدف اصلی، کاهش مشکلات خانواده‌ها و احیای جان انسان‌ها است. با آزادسازی زندانیان، خانواده‌ها دوباره زندگی عادی خود را از سر می‌گیرند و آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. این اقدام همچنین الگویی برای سایر استان‌ها و نهادها فراهم می‌کند تا مشابه این برنامه را پیاده‌سازی کنند.

علم الهدی افزود: تجربه نشان داده است که پیگیری قوی و مدیریت دقیق، تضمین‌کننده موفقیت در چنین برنامه‌هایی است. اگر مسئولان با همت و جدیت موضوع را دنبال کنند، نتایج آن بسیار مثبت خواهد بود و خانواده‌های زیادی از وضعیت بحرانی نجات می‌یابند. این حرکت نه تنها در سطح فردی و خانوادگی، بلکه در سطح اجتماعی نیز اثرگذار است و نشان‌دهنده اهمیت مشارکت اجتماعی و خیرخواهانه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: همچنین تاکید بر استفاده از منابع پاک و مشروع، نکته مهمی است. خیرین و مسئولان باید از مسیر حلال و قانونی، منابع لازم برای کمک به زندانیان را تأمین کنند. این موضوع نشان‌دهنده اخلاق حرفه‌ای و رعایت اصول دینی در اقدامات خیریه است. در این مسیر، توجه به عدالت، شفافیت و اولویت‌بندی صحیح افراد، باعث می‌شود اثرگذاری اقدامات حداکثری باشد و منابع به درستی به کار گرفته شوند.

وی تأکید کرد: با توجه به این ظرفیت‌ها، می‌توان برنامه‌های گسترده‌تری برای کمک به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها طراحی و اجرا کرد. استفاده از مساجد، انجمن‌های خیریه و مشارکت مردمی، همراه با هماهنگی دقیق میان مسئولان، می‌تواند این حرکت را به نمونه‌ای موفق در سطح کشور تبدیل کند. هدف نهایی، احیای جان انسان‌ها، کاهش مشکلات اجتماعی و ترویج فرهنگ خیرخواهی و همکاری اجتماعی است.

علم الهدی تاکید کرد: این اقدامات، رضایت و خوشنودی اهل بیت (ع) را به همراه دارد و نمونه‌ای از همت و اخلاق در مدیریت امور اجتماعی و انسانی است. امید است با ادامه این تلاش‌ها، تعداد بیشتری از زندانیان آزاد شوند، خانواده‌ها دوباره به زندگی عادی بازگردند و جامعه از آثار مثبت این حرکت بهره‌مند شود. مسئولان و خیرین با مشارکت فعال و پیگیری مستمر، می‌توانند این حرکت ارزشمند را به بهترین نحو ممکن اجرایی کنند و نمونه‌ای از خدمت به مردم و اسلام ارائه دهند.