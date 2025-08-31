خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ «من تو پادگان غدیر مشغول آموزش دادن بودم. یکی از هم‌محلی‌های ایشون (شهید عبدالرسول زرین) به نام آقا مجید کریمیان اومد به من گفت: "دوستت هم شربت شهادت را نوشید". گفتم: "کی؟ " گفت: "زرین شهید شد". من یه حال به‌خصوص بهم دست داد و خیلی ناراحت شدم اما یه سوال مهم برام مطرح شد. گفتم: "آقا مجید، زرین چطوری شهید شد". گفت: "ترکش خورده." تا این رو گفت من خندیدم و گفتم خدا را شکر. چون زرین کسی بود که همه تک‌تیراندازهای عراقی رو سر در گم و گیج کرده بود. این رو بچه‌های اطلاعات و مخابرات شنیده بودن که عراقی‌ها برای کشتنش جایزه گذاشتن… تک‌تیر زدن تو شب عملیات با اون حجم آتش که تیربار داشت روسر بچه‌ها کار می‌کرد خیلی سخت بود آقای زرین می‌نشست بادقت سر اسلحه رو بالا می‌آورد اینکه سرش رو هم بالا می‌آورد تا بتونه تیرباری رو که داره شلیک می‌کنه ببینه کار خطرناکی بود. از روی نور دهنه اسلحه یا با کمک نور منور جای تیربار رو پیدا می‌کرد عراقی‌ها خیلی وقت‌ها تیربار رو میذاشتن توی سنگر، طوری که فقط لوله تیربار بیرون بود؛ اما زرین اون قدر مهارت و دقت داشت که تیربارچی ای که توی سنگر مخفی شده رو بزنه وقتی می‌زد تیربار ساکت می‌شد و بچه‌ها میتونستن پیشروی کنن».

این سطرهایی از کتاب «یک مرد جنگی» به قلم سجاد خالقی، نویسنده پرکار و موفق استان چهارمحال و بختیاری است که به تازگی از سوی نشر انتشارات «سوره مهر» وارد بازار نشر شده و مراسم رونمایی و معرفی آن هم‌زمان با هفته دولت در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان برگزار شد.

یک مرد جنگی روایتی مستند و متفاوت از زندگی شهید «عبدالرسول زرین» ملقب به «صیاد خمینی» و یکی از برجسته‌ترین تک‌تیراندازان دوران دفاع مقدس است.

شهید عبدالرسول زرین در سال ۱۳۲۰ در دهدشت از توابع کهگیلویه و بویراحمد متولد شد و پس از تحمل سختی‌های دوران کودکی، در اصفهان ساکن شد و با آغاز جنگ تحمیلی به عضویت سپاه درآمد. او در عملیات‌های مختلف در غرب و جنوب کشور حضور داشت و در مرحله دوم عملیات خیبر، در ۱۱ اسفند ۱۳۶۲ به شهادت رسید. به گفته همرزمانش، زرین در بیش از ۷۰۰ شلیک موفق، فرماندهان و نیروهای تأثیرگذار دشمن را از پای درآورده بود؛ اما هیچ‌گاه از این آمار برای خودنمایی استفاده نکرد. او مردی بی‌ادعا بود که مأموریت را می‌دید و به آن عمل می‌کرد. برای آشنایی بیشتر با کتاب «یک مرد جنگی» و شخصیت شهید زرین، گفتگویی با نویسنده کتاب انجام شده که در ادامه می‌خوانید.

شهید عبدالرسول زرین؛ قهرمان تک‌تیرانداز در دفاع مقدس

سجاد خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کار جمع‌آوری داده‌ها و مصاحبه با خانواده و همرزمان شهید زرین در سال ۱۳۹۴ یعنی حدود ۳۰ سال پس از شهادت این شهید والامقام آغاز شد، اظهار کرد: با این حال یک وقفه حدود پنج ساله در کار افتاد و حدود چهار سال پیش این کار را دوباره پی گرفتم و چاپ آن نیز حدود ۲ سال به طول انجامید.

نویسنده کتاب «یک مرد جنگی» در خصوص فرآیند جمع‌آوری اطلاعات در خصوص شهید زرین، ادامه داد: بسیاری از همرزمان شهید در لشکر ۱۴ امام حسین (ع) اصفهان در نقاط مختلف کشور در قید حیات نبودند با این حال توانستم با تعدادی از همرزمانش ایشان در شهرهای بوشهر، تهران، اصفهان و … گفتگو داشته باشم که پیدا کردن این رزمندگان در جای‌جای کشور باعث شد روند مصاحبه‌ها به طول بینجامد.

این نویسنده جوان استان چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه هدف از نگارش این کتاب ارائه حقیقت ناب و تأثیرگذار و نه صرفاً خاطرات پراکنده شهید زرین بوده است، افزود: بر این اساس در طول تحقیقاتم پیش آمد که برخی از خاطرات را کنار گذاشتم تا روایت نهایی کتاب کاملاً مستند، منسجم و پرکشش شود.

خالقی با یادآوری اینکه شهید زرین در طول حضورش در جبهه غالباً به عنوان تک‌تیرانداز فعالیت داشت، تصریح کرد: ماهیت این مأموریتِ پنهان و دور از چشم دیگران طبیعتاً باعث می‌شد که شهید زرین ساعت‌ها و روزها را در پُست خودش تنها سر کند و لذا خاطرات چندانی در ذهن رزمندگان از این شهید بزرگوار نباشد.

وی تصریح کرد: این شهید بزرگوار در بسیاری از مواقع حضورش در جبهه را در کمین‌ها به سر برده که هیچ همرزمی کنارش نبوده و به تنهایی به انجام مأموریت می‌پرداخته است. در خاطرات همرزمانش که در کتاب آمده نقل می‌شود که این شهید گاهی تا ۲ روز و بیشتر ناچار بود در گرمای طاقت‌فرسا استتار و کمین کند و مأموریت حذف نیروهای کلیدی عراقی را انجام دهد.

چرایی انتخاب شهید زرین توسط نویسنده

خالقی در خصوص شخصیت شهید زرین، اظهار کرد: این شهید والامقام از عشایر منطقه کهکیلویه و بویراحمد بوده که در دهه ۳۰ بنا به دلایلی منطقه خود را ترک می‌کند و به ایذه و سپس شهرضا از استان اصفهان می‌رود و در آنجا کار می‌کند و تشکیل خانواده می‌دهد.

این نویسنده استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با شروع مبارزات مردمی علیه رژیم طاغوت، شهید زرین نیز به صف مبارزان انقلابی می‌پیوندد و در مرزها به نبرد با گروهک‌های ضدانقلاب می‌پردازد؛ با آغاز جنگ تحمیلی، این شهید والامقام نیز عازم جبهه‌های حق علیه باطل می‌شود.

خالقی با بیان اینکه شهید زرین در پُست‌های مختلف در عملیات‌ها و نیز پشتیبانی شرکت می‌کند، ادامه داد: حفر کانال، دژبانی، نگهبانی، آشپزی، انتقال شهدا از مناطق عملیاتی و … از جمله مأموریت‌های این شهید بوده اما بیشتر به عنوان تک‌تیرانداز به نقش‌آفرینی پرداخته است.

نویسنده کتاب مرد جنگی در خصوص چرایی انتخاب شهید زرین برای روایت‌گری زندگی، تصریح کرد: شخصاً به تک‌تیراندازی علاقه داشتم و لذا تصمیم گرفتم به شرح زندگی و قهرمانی یکی از شهدای تک‌تیرانداز دفاع مقدس بپردازم که بعد از تحقیقات، به شهید زرین رسیدم، چهره‌ای که یکی از تک‌تیراندازان درخشان دوران دفاع مقدس بوده است.

شهید زرین؛ الگوی رزمندگان جوان دفاع مقدس

خالقی اضافه کرد: در این راستا با وجود همه مشکلات، موفق شدم خاطرات و روایت‌های زندگی این شهید در جبهه را جمع‌آوری کنم که کتاب «مرد جنگی» در قالب تاریخ شفاهی و حاوی «خاطرات شهید عبدالرسول زرین به روایت همرزمان»، حاصل این تلاش‌ها است.

این نویسنده استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه ماهیت کار تک‌تیرانداز ناظر بر حذف نیروهای دشمن است، ادامه داد: بااینحال شهید زرین فقط به چشم حذف و کشتن، نیروهای دشمن را نشانه نمی‌گرفت و وجهه انسانی کارش بیشتر برجسته است.

وی با ذکر اینکه ارزش شهید زرین نه فقط در تیرهایی که شلیک کرد بلکه در تیرهایی بود که برای نجات یک انسان شلیک نکرد، یادآور شد: شهید زرین هیچ‌گاه به تعداد شلیک‌ها یا فاصله تیراندازی افتخار نکرده و نگاهش به جنگ، فراتر از خشونت و رقابت نظامی بوده است. این شهید والامقام تنها برای دفاع از وطن و مردمش ماشه را می‌چکاند و هیچ‌گاه به دنبال ثبت نام خود نبود بنابراین کتاب یک مرد جنگی به دنبال کشف و روایت حقیقت انسانی در سکوت یک قهرمان است.

خالقی ادامه داد: شهید زرین تا جایی که می‌توانست سرباز عادی دشمن را نشانه نمی‌گرفت و فقط به حذف نیروهای کلیدی می‌پرداخت و این کار را هم با نیت حفظ جان نیروهای خودی و پیشبرد اهداف سپاه اسلام انجام می‌داد.

وی یادآور شد: قاعدتاً ذات جنگ با دل‌رحمی تناسبی ندارد بااینحال شهید زرین برای شادی روح هر نیرویی از دشمن که هدف قرار می‌داد، فاتحه‌ای قرائت می‌کرد و این مأموریت را با رعایت وجوه انسانی به پیش می‌برد.

خالقی با تأکید بر اذعان همرزمان درباره شخصیت امیدبخش و سرگرم‌کننده شهید زرین در جبهه، توضیح داد: شهید زرین یک قهرمان شناخته شده در جبهه‌ها بود که مأموریت‌های حساس تک‌تیراندازی به او سپرده می‌شد.

وی در پایان گفت: شهید زرین همواره در جبهه‌ها به جوان‌ترها امید و دلگرمی می‌داد و رزمندگان جوان نیز شخصیت انسانی و قهرمانی او را سرمشق قرار داده بودند.