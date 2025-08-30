حمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش بزرگداشت عالم برجسته، نویسنده و مورخ بزرگ تشیع، شیخ ذبیحالله محلاتی خبر داد و اظهار کرد: این همایش روز چهارشنبه) (۱۲ شهریورماه) در محل فرهنگسرای اندیشه شهر محلات برگزار میشود.
وی با اشاره به برنامههای این همایش افزود: در این مراسم، سخنرانان و مهمانان به بررسی ابعاد مختلف زندگانی، شخصیت علمی و معنوی و همچنین آثار برجایمانده از این عالم بزرگوار خواهند پرداخت همچنین از برگزیدگان مسابقه مقالهنویسی با موضوع شیخ ذبیحالله محلاتی تقدیر میشود.
صادقی تصریح کرد:. شیخ ذبیحالله محلاتی در طول ۹۶ سال عمر پربرکت خود بیش از ۸۰ جلد کتاب به زبانهای عربی و فارسی تألیف کرده که بخشی از آنها به چاپ رسیده و تعدادی به صورت نسخههای خطی باقی مانده است که در بخش نمایشگاهی همایش، برخی آثار ارزشمند این عالم فقید به نمایش گذاشته میشود و علاقهمندان میتوانند در این همایش از این آثار بازدید کنند.
رئیس اداره ارشاد و تبلیغات اسلامی شهرستان محلات ادامه داد: در بخش هنری برنامه، خوشنویسان نوجوان محلات به زندهنویسی بخشهایی از آثار علامه محلاتی خواهند پرداخت و انجمن هنرهای تجسمی نیز با خلق تابلوهای نقاشی، تصاویری از زندگانی این عالم بزرگوار را به نمایش درمیآورند.
صادقی، حضور خانواده و نوادگان شیخ زینالعابدین محلاتی و جمعی از نمازگزاران مسجد حضرت علیالنقی (ع) تهران که این عالم برجسته سالها در آن مسجد به امامت جماعت پرداخته بود، را از ویژگیهای این همایش دانست.
وی گفت: یوسف حائری، نویسنده کتاب «آئینه مورخ» که یکی از معدود منابع مکتوب درباره زندگانی و آثار علامه محلاتی است و خود از نوادگان ایشان محسوب میشود، در این همایش به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
وی تصریح کرد: پخش مستندی از محل دفن شیخ ذبیحالله محلاتی در حرم عبدالعظیم حسنی (ع) و نیز بخشهایی از گفتوگو با نمازگزاران مسجد حضرت امام علیالنقی (ع) از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این مراسم است.
