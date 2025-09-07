به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ بازار طلای ایران با رشد همزمان قیمت‌ها در تمام بخش‌ها در سایه سقف تاریخی اونس جهانی و نوسانات نرخ ارز، روزی صعودی را پشت سر گذاشت؛ اما این رشد در شرایطی رقم خورد که فضای کلی بازار همچنان در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برد.

‌صعود اونس جهانی تا اوج ۳۶۰۰ دلار و ۲۰ سنت

در بازارهای بین‌المللی، طلا که پیش‌تر ۵ مرتبه در عبور و تثبیت بالای مرز ۳۴۰۰ دلار ناکام مانده بود، اکنون با پشتوانه عواملی همچون تغییر نظام تعرفه‌گذاری، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره و شتاب تورم، فراتر از سقف ۳۵۰۰ دلار رفته و حتی توانسته اوج ۳۶۰۰ دلار و ۲۰ سنت را ثبت کند. این سطح تازه، به معنای رشد بیش از ۷۰ درصدی نسبت به کف ۲۰۰۰ دلاری ابتدای سال ۲۰۲۴ است.

روز جمعه، اونس جهانی پس از لمس این رکورد، تا ۳۵۹۲ دلار و ۵۰ سنت عقب‌نشینی کرد. همچنان پرسش اصلی اینجاست که آیا این فلز می‌تواند بالای این سقف جدید تثبیت شود یا خیر، چرا که در غیر این صورت خطر اصلاح کوتاه‌مدت همچنان بر سر بازار سنگینی می‌کند.

دلار غیررسمی بین دو مرز حساس

بهای دلار غیررسمی که اواخر سال ۱۴۰۳ تا فراتر از ۱۰۰ هزار تومان پیشروی کرده و سپس با اخبار مثبت مذاکرات به کمتر از ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، بعد از آغاز جنگ و فعال شدن روند «مکانیزم ماشه» دوباره سقف‌های تاریخی را لمس کرد.

اگرچه دلار برای یکبار دیگر از ۱۰۵ هزار تومان گذشت اما دوباره مسیر نزولی را پیش گرفت و حتی به ۱۰۱ هزار تومان هم رسید ولی در حال حاضر در حوالی ۱۰۳ هزار تومان معامله می‌شود.

این ارز همچنان کاملاً تحت‌تأثیر تحولات و تصمیمات سیاسی است و مسیر آتی آن پر از سناریوهای متضاد.

بلاتکلیفی مسمومیتی که به طلای داخلی هم سرایت کرد

بی‌ثباتی ارزی و سقف‌نشینی اونس جهانی، باعث شده بازار داخلی طلا نیز در مدار هیجان و ابهام حرکت کند. در چنین شرایطی ریسک خرید بسیار بالاست و سرمایه‌گذاران ناچارند بین شناسایی سود یا ادامه نگهداری دارایی‌های خود، با مدیریت دقیق ترس و طمع، راهبردی محتاطانه برگزینند چرا که هر ۲ محرک اصلی – دلار و قیمت جهانی طلا – در محدوده‌های حساس و شدیداً واکنش‌پذیر نسبت به اخبار قرار دارند.

رشد قیمت‌ها از طلای ۱۸ عیار تا سکه بهار آزادی

طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان (۱.۳۲ درصد) به ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید.

طلای ۲۴ عیار نیز ۱۵۳ هزار و ۹۰۰ تومان (۱.۳۲ درصد) رشد کرد و به ۱۱ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

مثقال طلا با افزایش ۴۹۷ هزار تومانی (۱.۳۱ درصد) به ۳۸ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان رسید.

بازار سکه؛ عرضه سکه‌های دولتی رشد قیمت‌ها در بازار آزاد را ملایم‌تر کرد

سکه امامی با رشد ۵۰۰ هزار تومانی (۰.۵۴ درصد) به ۹۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید.

سکه بهار آزادی ۸۳۰ هزار تومان (۰.۹۵ درصد) گران شد و به ۸۸ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه بدون تغییر قیمتی در ۴۹ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان ایستاد.

ربع سکه با رشد ۱۰۰ هزار تومانی (۰.۳۵ درصد) به ۲۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید.

بازار طلا روی لبه تصمیم

افزایش همزمان قیمت طلا و سکه، در شرایطی که دلار همچنان نوسانی و اونس جهانی در سقف تاریخی است، تصویری از بازار پرریسکی را به نمایش گذاشته که مسیر آینده‌اش به اخبار و تحولات بعدی گره خورده است. سرمایه‌گذاران باید بدانند بازی در این نقاط قیمتی چیزی جز تصمیم‌گیری میان سودگیری کوتاه‌مدت یا مواجهه با اصلاح احتمالی نیست.

بازار طلای ایران امروز با رشد طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و افزایش سکه امامی به ۹۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، تصویری از ادامه بلاتکلیفی در سایه سقف‌های تاریخی اونس جهانی و نوسانات ارزی به نمایش گذاشت.