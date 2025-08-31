غرق شدن یک فروند لنج در دریای عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین خوش، نماینده صیادان شهرستان جاسک اظهار کرد: لنج مذکور در حال حرکت از موج شکن یکبنی به سمت اسکله اداره بندر بوده که ناگهان موتور شناور خاموش شده و دیگر روشن نشده است.

وی افزود: با وجود تلاش‌های خدمه لنج و کمک‌های مردمی برای جلوگیری از غرق شدن شناور متأسفانه این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و لنج به دلیل شرایط نامساعد جوی و برخورد با صخره‌ها غرق شد.

خوش با بیان اینکه این حادثه خسارت سنگینی به لنج وارد کرده و ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است، اضافه کرد: با این حال خوشبختانه هیچ یک از خدمه آسیب ندیده‌اند و وضعیت آن‌ها خوب گزارش شده است.