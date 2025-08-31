سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت در حکمی اکبر اختیاری را به عنوان سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به شایستگی، تجارب و تعهد جناب‌عالی به موجب این حکم به سمت سرپرست شرکت کنترل ترافیک منصوب می‌شوید.

امید است بر اساس اسناد فرادست و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران، در راستای ارتقای سطح کیفی شرکت و تسریع در انجام خدمت‌رسانی، ضمن هماهنگی با اعضای هیئت‌مدیره نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال شرکت و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام به‌کارگیرید.

توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

پیش از این حسن قوی‌زری سرپرست این شرکت بود.