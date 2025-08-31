به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم سینمایی «زندگی چاک» (۲۰۲۴) بهکارگردانی مایک فلنگن، ساعت ۱۸ جمعه ۱۴ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم در ۱۱۱ دقیقه و با زیرنویس فارسی روی پرده میرود.
«زندگی چاک» یک فیلم درام علمی تخیلی آمریکایی و اقتباسی از رمان استیون کینگ است که در سال ۲۰۲۰ با عنوان «اگر خون بریزد» منتشر شد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: چاک با مشاهده زندگی خود پس از مرگ در زمان به عقب سفر میکند و با مشاهده وقایع گذشته، او نسبت به دانش آموز سابقی که ممکن است موهبت خاصی داشته باشد حساسیت پیدا میکند.
تام هیدلستون، مارک همیل، چیویتل اجیوفور، کارن گیلان و جیکوب ترمبلی بازیگران این اثر هستند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت «زندگی چاک» به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما