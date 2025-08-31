  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

«زندگی چاک» به خانه هنرمندان می‌آید؛ اقتباسی از رمان استیون کینگ

فیلم سینمایی «زندگی چاک» به کارگردانی مایک فلنگن جمعه در خانه هنرمندان ایران اکران می‌شود.

به‌ گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به‌ نقل‬ از‬ روابط‬ عمومی‬ خانه‬ هنرمندان‬ ایران، فیلم سینمایی «زندگی چاک» ‬ ‏(۲۰۲۴) به‌کارگردانی مایک فلنگن، ساعت ۱۸ جمعه ۱۴ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۱۱۱ دقیقه و با زیرنویس فارسی روی پرده می‌رود.

«زندگی چاک» ‏ یک فیلم درام علمی‬ تخیلی آمریکایی و اقتباسی از رمان استیون کینگ است که در سال ۲۰۲۰ با عنوان «اگر خون بریزد» منتشر شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: چاک با مشاهده زندگی خود پس از مرگ در زمان به عقب سفر می‌کند و با مشاهده وقایع گذشته، او نسبت به دانش آموز سابقی که ممکن است موهبت خاصی داشته باشد حساسیت پیدا می‌کند.

تام هیدلستون، مارک همیل، چیویتل اجیوفور، کارن گیلان و جیکوب ترمبلی بازیگران این اثر هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «زندگی چاک» به سایت تیوال مراجعه کنند.

