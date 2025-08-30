  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

«ادینگتون» به خانه هنرمندان می‌آید؛ تازه‌ترین اثر آری استر

فیلم سینمایی «ادینگتون» به کارگردانی آری استر پنجشنبه در خانه هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم سینمایی ««ادینگتون» ‏‬ (۲۰۲۵) به‌کارگردانی آری استر، ساعت ۱۸ پنجشنبه ۱۳ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۱۴۵ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

فیلم «ادینگتون» ‏، یک فیلم کمدی سیاه وسترن معاصر آمریکایی است. در بهار ۲۰۲۰ و هم‌زمان با اوج‌گیری کرونا، شهردار اَدینگتون «تد گارسیا» با دستور ایالت، محدودیت‌های سختگیرانه و ماسک اجباری را اجرا می‌کند. این اقدام با مخالفت شدید کلانتر شهر، «جو کراس» مواجه می‌شود؛ مخالفتی که به درگیری سیاسی و شخصی میان آن ۲ می‌انجامد.

واکین فینیکس، پدرو پاسکال، اما استون، آستین باتلر، لوک گریمز، دیردری اوکانل، مایکل وارد و کلیفتن کالینز جونیور در «ادینگتون» ایفای نقش کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «ادینگتون» به سایت تیوال مراجعه کنند.

آروین موذن زاده

