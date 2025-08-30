به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم سینمایی ««ادینگتون» ‏‬ (۲۰۲۵) به‌کارگردانی آری استر، ساعت ۱۸ پنجشنبه ۱۳ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۱۴۵ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

فیلم «ادینگتون» ‏، یک فیلم کمدی سیاه وسترن معاصر آمریکایی است. در بهار ۲۰۲۰ و هم‌زمان با اوج‌گیری کرونا، شهردار اَدینگتون «تد گارسیا» با دستور ایالت، محدودیت‌های سختگیرانه و ماسک اجباری را اجرا می‌کند. این اقدام با مخالفت شدید کلانتر شهر، «جو کراس» مواجه می‌شود؛ مخالفتی که به درگیری سیاسی و شخصی میان آن ۲ می‌انجامد.

واکین فینیکس، پدرو پاسکال، اما استون، آستین باتلر، لوک گریمز، دیردری اوکانل، مایکل وارد و کلیفتن کالینز جونیور در «ادینگتون» ایفای نقش کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «ادینگتون» به سایت تیوال مراجعه کنند.