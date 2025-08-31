به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی قربانی امروز یکشنبه (۹ شهریور) در نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ اعزام به قبرس را داشتیم که با موفقیت همراه بود. در چین اهداف پروازی را داشتیم که در آن رویداد هم موفق به کسب مدال شدیم. به دلیل شرایطی که وجود داشت چند اعزام را از دست دادیم و در آلمان هم تنها به ۶ نفر روادید داده شد و بعد از آن هم شاهد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان بودیم.



وی در ادامه تاکید کرد: در قهرمانی آسیا با یک برنامه ریزی خوب و هماهنگ با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و کادر فنی ۳۲ نفر را در ۴ رشته به صورت کامل اعزام کردیم که این تیم راهی قزاقستان شدند و با کسب ۱۷ مدال به کشور بازگشتند. همکاری خوبی در این سفر ایجاد شد و مسئولان سفارت به خوبی از تیم ملی استقبال کردند.



قربانی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما به دلیل حمل سلاح، بحث مسائل امنیتی و رعایت پروتکل‌های پروازی است ادامه داد: در ایران همکاری بسیار خوبی با تیم ما انجام شد اما در طول سفر حدود ۶ ساعت مجبور بودیم این زمان کنترل را سپری کنیم. سلاح‌ها شماره دارد و باید بر اساس این شماره‌ها کنترل شود که مسئولان سفارت در حد توان به ما کمک کردند.



رئیس فدراسیون تیراندازی خاطر نشان کرد: در این سفر ۳۲ ورزشکار داشتیم اما هند و چین با ۱۵۰ نفر و کره و ژاپن با ۱۲۰ ورزشکار به این رقابت‌ها آمده بودند و برای همین است که نمایندگان زیادی در فینال دارند. رقابت نزدیکی با این تیم‌ها داشتیم که کسب ۱۷ مدال نشان می‌دهد چه توانایی و ظرفیتی داریم.



قربانی افزود: دیدار با رئیس فدراسیون جهانی یکی از برنامه‌ها ما در این سفر بود که طی آن با روسی در خصوص وضعیت تیراندازی ایران صحبت کردیم و قرار شد در مباحث مختلف فدراسیون ما را مورد حمایت ویژه قرار دارد. داماد او ایرانی است و حتی به صورت تلفنی با وی هم صحبت کردم و روند این جلسه بسیار خوب بود.



رئیس فدراسیون تیراندازی ادامه داد: در ادامه با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون تیراندازی آسیا هم صحبت داشتیم و برگزاری اردو در کویت و حمایت از فدراسیون تیراندازی ایران مورد توافق صورت گرفت. همچنین قرار شد او به ایران سفر کند تا از آخرین وضعیت ما بازدید کند. ۳ جلسه با رئیس فدراسیون قزاقستان داشتیم و تعاملات خوبی بین ما ایجاد شد. او روحیه ورزشکاران ما را بالا توصیف کرد و اینکه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با این آمادگی در مسابقات حاضر شدند را ارزشمند دانست. تفاهم‌نامه‌ای هم بین ما امضا شد که برای تیراندازی کشورمان اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد.



وی اضافه کرد: باید از وزیر ورزش، مسئولان کمیته ملی‌المپیک و وزیر امور خارجه که در این سفر همراه ما بودند و سرکنسول ایران در آلماتی تقدیر و تشکر کنم چراکه از هر نظر کاروان تیراندازی ایران را حمایت کردند.



قربانی افزود: مشکل اصلی ما سلاح است اما هنوز به استقلال در این زمینه نرسیده‌ایم. در این سفرها تجهیزات را به روز کرده‌ایم اما همچنان موضوع تفنگ بحث اصلی ماست. در مورد فشنگ هم اقداماتی صورت گرفته و در تلاش هستیم تا بهترین شرایط برای ورزشکاران رقم بخورد.



رئیس فدراسیون تیراندازی در خصوص رقابت‌های ناگویا و شانس ایران برای کسب مدال در این رویداد هم توضیح داد: با مربیان نشست داشتیم بحث و تبادل نظر و آماری که برای ناگویا داریم این است که با توجه به آمادگی نفرات و قهرمانان کشورمان دارند روی ۴ طلا خواهیم داشت و در نقره و برنز هم مدال‌هایی خواهیم داشت. البته در تیراندازی ممکن است در خط آتش اتفاقاتی رخ بدهد که خارج از توان تیرانداز است و خرابی تفنگ را تجربه کرده‌ایم. مسیر اسکان، آماده‌باش تیرانداز و کنترل امنیتی حدود ۳ تا ۴ ساعت طول می‌کشد و باید این مسائل را هم مدیریت کنیم تا ورزشکار در کمترین زمان ممکن بتواند آماده رقابت شود.



امید نجاری مدیر تیم‌های تیراندازی نیز در این نشست خبری گفت: من با اعزام آلمان کارم را در تیراندازی آغاز کردم. در قهرمانی آسیا تجربیات خوبی در تیراندازی به دست آوردم. مسابقات خوبی بود و روز اول و آخر مسابقات با مدال برای ما همراه بود. مسابقات چین، هند و مصر را در پیش داریم و ان‌شاءالله با حمایت رئیس فدراسیون نتایج خوبی بگیریم.



وی در مورد ترکیب اعزامی به مسابقات چین عنوان کرد: قرار است یک تیم کاملاً کیفی را عازم مسابقات کنیم و پس فردا قرار است اسم نفرات اعزامی را نهایی کنیم.

علی افسری نیز در ادامه نشست در خصوص تیم ملی تراپ گفت: تیراندازی مانند همه رشته ها عملکرد خاصی می خواهد. برنامه ای برای مسابقات قراقستان از آذرماه آماده کردیم و مدال های مختلفی کسب کردیم. تمام اهدافی که تعریف کرده بودیم در چین به دست آوردیم اما در بازگشت، ۴۴ رور سلاح ما در چین ماند که ۲۵ روز زمان برای قهرمانی آسیا وقت داشتیم‌ شاید اگر به مدال آوری فقط فکر می کردیم نباید می رفتیم.

وی افزود: بیرانوند با سلاحی تیر می زند که مناسب وزن او نیست. سلاحی که به او هدیه شده در ایتالیا مانده است. همه اظهار داشتند که آن زمین زمین سختی بود. بله بیرانوند افت داشته است. پرورش نیا با امتیاز ۱۰۸ فینالیست شد. فدراسیون کمک زیادی کرد تا کمپ سه روزه داشته باشیم تا با فشنگ خارجی تمرین کنند. فشنگی که با آن تمرین داشتیم با فشنگ مسابقات متفاوت بود. روتین فشنگ بسیار مهم است و امیدواریم با تفاهم های امضا شده عملکرد بهتر شود.

مریم سلطانی سرمربی تپانچه هم در این نشست عنوان کرد: مشکلات سخت افزاری زیادی داریم اما پتانسیل بسیار خوبی در این رشته ها داریم. عملکرد آقایان در قهرمانی آسیا بسیار خوب بود. از اول آبان ماه ورزشکارانی که سلاح داشتند تمرینات آغاز شده بود و هنوز تمرینات ادامه دارد و ما قهرمانی جهان را پیش رو داریم که مهم است. هانیه رستمیان فینال های بسیار خوبی داشته و در این مسابقات بسیار خوب عمل کرد.