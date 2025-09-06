جدیدترین رنکینگ جهانی تیراندازان؛ رستمیان در تپانچه ۲۵ متر هشتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین رنکینگ جهانی تیراندازی امروز در حالی بروز رسانی شد که هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر در رده هشتم جهان قرار گرفته است.
جایگاه تیراندازان ایران در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی به این شرح است:
تفنگ ۱۰ متر بانوان
۵۲- شرمینه چهل امیرانی
۷۶- فاطمه امینی
۱۱۳- نجمه خدمتی
تفنگ ۱۰ متر آقایان:
۵۷- پوریا نوروزیان
۸۹- امیر محمد نکونام
۱۰۶- هادی غرباقی
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:
۷۲- نجمه خدمتی
۹۶- فاطمه امینی
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان:
۷۰- پوریا نوروزیان
۸۹- امیر محمد نکونام
تپانچه ۱۰ متر زنان:
۱۳- هانیه رستمیان
۹۴- سامیه یاسی
۹۸- گلنوش سبقتالهی
تپانچه ۱۰ متر آقایان:
۶۰- امیر جوهری خو
۸۳- وحید گلخندان
تپانچه ۲۵ متر زنان:
۸- هانیه رستمیان
۶۸- گلنوش سبقتالهی
۱۲۰- جواد فروغی
تراپ بانوان:
۶۲- مرضیه پرورشنیا
تراپ آقایان:
۷۳- محمد بیرانوند
نظر شما