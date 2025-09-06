  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

جدیدترین رنکینگ جهانی تیراندازان؛ رستمیان در تپانچه ۲۵ متر هشتم شد

جدیدترین رنکینگ جهانی تیراندازان؛ رستمیان در تپانچه ۲۵ متر هشتم شد

در جدیدترین رنکینگ جهانی تیراندازی اعلام شده هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر در رده هشتم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین رنکینگ جهانی تیراندازی امروز در حالی بروز رسانی شد که هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر در رده هشتم جهان قرار گرفته است.

جایگاه تیراندازان ایران در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی به این شرح است:

تفنگ ۱۰ متر بانوان

۵۲- شرمینه چهل امیرانی
۷۶- فاطمه امینی
۱۱۳- نجمه خدمتی

تفنگ ۱۰ متر آقایان:

۵۷- پوریا نوروزیان
۸۹- امیر محمد نکونام
۱۰۶- هادی غرباقی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:

۷۲- نجمه خدمتی
۹۶- فاطمه امینی

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت آقایان:

۷۰- پوریا نوروزیان
۸۹- امیر محمد نکونام

تپانچه ۱۰ متر زنان:

۱۳- هانیه رستمیان
۹۴- سامیه یاسی
۹۸- گلنوش سبقت‌الهی

تپانچه ۱۰ متر آقایان:

۶۰- امیر جوهری خو
۸۳- وحید گل‌خندان

تپانچه ۲۵ متر زنان:

۸- هانیه رستمیان
۶۸- گلنوش سبقت‌الهی
۱۲۰- جواد فروغی

تراپ بانوان:

۶۲- مرضیه پرورش‌نیا

تراپ آقایان:

۷۳- محمد بیرانوند

کد خبر 6581092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها