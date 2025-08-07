  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۴۳

بازنویسی کتابی از شیخ صدوق در «درس و داستان»

بازنویسی روانی از کتاب «امالی» شیخ صدوق در کتاب «درس و داستان» از سوی انتشارات به‌نشر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درس و داستان» بازنویسی روان و داستانی از روایات کتاب «الامالی» شیخ صدوق (از علمای بزرگ شیعه در قرن ۴ هجری) که با محوریت اخلاق و معارف اسلامی و موضوعات اعتقادی است در ۲۱ بخش تدوین شده و با زبانی روان، محتوای آموزنده‌ای از جمله خداشناسی، نیایش، تاریخ اسلام، سبک زندگی و کرامات اهل‌بیت (ع) را ارائه می‌دهد.

در این اثر محمد هادی زاهدی مترجم اثر سعی کرده گزیده‌ای از روایات شیعی و احادیث ائمه معصومین (ع) متناسب با زمان و روزگار ما را با ترجمه دقیق در مباحث اخلاقی و اجتماعی ترجمه کند. متن اصلی «امالی» به عربی و گاه پیچیده است، اما او در کتاب «درس و داستان» آن را به زبان ساده و داستانی تبدیل کرده است که موجب آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان با معارف دینی در قالب روایت‌هایی شیرین، قابل فهم و تأثیرگذار می‌شود.

این اثر به تازگی از سوی انتشارات به‌نشر با طراحی جلد احسان جعفر پیشه و صفحه آرایی علی جاسبی نیا در ۳۰۰ صفحه، قطع رقعی و شمارگان هزار نسخه منتشر شده و با قیمت ۲۵۰ هزار تومان فروشگاه‌های «به‌نشر» و سایت www.behnashr.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

محمدهادی زاهدی از نویسندگان فعال در حوزه ادبیات دینی و تربیتی است که آثارش معمولاً مورد استقبال مخاطبان نوجوان و جوان قرار گرفته است. او در کتاب‌های خود سعی می‌کند با ترکیب داستان و درس، مفاهیم عمیق را به شکلی جذاب ارائه دهد. کتاب‌های «شهادت نامه امام حسین (ع) و شهیدان کربلا»، «یک قمقمه دریا» و … از دیگر آثار منتشر شده او در انتشارات به‌نشر است.

در بخشی از کتاب «درس و داستان» با عنوان بهشت در برابر یک دانه خرما می‌خوانیم: «امام صادق (ع) فرمود: خدا به داوود پیامبر وحی کرد که ای داوود! بنده من یک کار نیک به درگاه من می‌آورد و من او را برای همان یک کار به بهشت می‌برم. داوود گفت: آنچه کاری است پروردگار من؟ فرمود: این است که دل بنده مؤمن مرا شاد کند حتی با یک دانه خرما. داوود گفت: خدای من، کسی که تو را می‌شناسد حق دارد در هیچ شرایطی از تو نا امید نشود.»

