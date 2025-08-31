به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های اهالی رسانه گفت: نقش شما در انعکاس عملکرد دستگاه‌ها و جلوگیری از تحریف اخبار توسط رسانه‌های معاند بسیار کلیدی است.

وی با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این مجموعه افزود: در قالب طرح‌های ۱۰۰ روزه، هلال‌احمر استان توانست خدمات امدادی نوروزی، پشتیبانی سفر رئیس‌جمهور، برگزاری مانور تمام‌عیار امداد و نجات و اردوگاه اسکان اضطراری در کمتر از ۱۲ دقیقه را اجرا کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردها، تجهیز ناوگان لجستیک استان است. طی روزهای اخیر بالغ بر یک همت تجهیزات شامل آمبولانس، خودروهای کمک‌دار و امکانات رهاسازی به استان اختصاص یافت؛ تجهیزاتی که پس از حوادثی همچون زلزله ۹۶ و سیل ۹۸ به‌شدت مستهلک شده بودند.

یگانه ادامه داد: بر اساس توافق با ریاست سازمان امداد و نجات، کرمانشاه به‌عنوان مرکز منطقه‌ای امداد هوایی غرب کشور معرفی شده است. در حال حاضر بالگرد سنگین «میل» در استان مستقر شده و پیگیری برای تخصیص بالگرد سبک نیز در دست اقدام است تا پوشش امدادی چهار استان غربی کشور تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبه دیرینه مردم درخصوص راه‌اندازی داروخانه هلال‌احمر اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های متعدد و دستور صریح ریاست‌جمهور و همراهی دانشگاه علوم پزشکی، مجوز تبدیل مرکز فوریت‌های دارویی به داروخانه صادر شد. این داروخانه به‌زودی داروهای کمیاب و تک‌نسخه‌ای را عرضه خواهد کرد و مشکلات بیماران نیازمند را در استان کاهش می‌دهد.

مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه در ادامه درباره موضوع باغ هلال نیز توضیح داد: این مجموعه در قالب قراردادی یک‌ساله بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ به اجاره واگذار شد، اما مستأجر برخلاف قرارداد اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده بود. همچنین بخشی از اجاره‌بها پرداخت نشده بود که با پیگیری حقوقی و همکاری دستگاه قضائی و انتظامی، ملک تخلیه و به هلال‌احمر بازگردانده شد.

وی افزود: تمام مراحل تخلیه با حضور نمایندگان دادگاه، دادستانی و ضابطان قانونی انجام شد و اکنون باغ هلال در اختیار جمعیت قرار دارد تا در چارچوب سیاست مولدسازی از طریق مزایده عمومی واگذار و عوائد آن در خدمت اهداف امدادی و عام‌المنفعه هزینه شود.

یگانه تأکید کرد: چنانچه در گذشته از سوی جمعیت هلال‌احمر مجوزی برای ساخت‌وساز صادر شده باشد، ما خود را موظف می‌دانیم هزینه‌های انجام‌شده را به‌طور کامل جبران کنیم. اما در عین حال صیانت از بیت‌المال وظیفه شرعی و قانونی ماست.

وی در پایان یادآور شد: مأموریت اصلی هلال‌احمر نجات جان مردم در بحران‌هاست و همه این اقدامات از تجهیز ناوگان، استقرار بالگرد و راه‌اندازی داروخانه تا تعیین تکلیف املاک، در همین راستا صورت می‌گیرد تا مردم کرمانشاه در حوادث و شرایط خاص با کمترین مشکل مواجه شوند.