افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام اربعین حسینی، با تشریح اقدامات این جمعیت در خدمترسانی به زائران گفت: همانند سایر استانها، هلالاحمر کرمانشاه در طول این ایام با تمام توان نسبت به ارائه خدمات شایسته و ارزنده به زائران اقدام کرده است.
وی با اشاره به استقرار ۲۷ پایگاه پوشش امدادی در نقاط مختلف استان افزود: علاوه بر این پایگاهها، یک مرکز درمانی و یک پایگاه امداد نجات نیز در خاک عراق، در شهر خانقین و مرز منظریه مستقر شد تا زائران بتوانند در نزدیکترین نقطه ممکن از خدمات درمانی بهرهمند شوند.
یگانه ادامه داد: در طول این مدت، مرکز درمانی خانقین و منظریه مجموعاً به سههزار و ۶۴۸ نفر خدمات درمانی ارائه کردهاند. همچنین ۵۷ نفر از زائران پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط هلالاحمر، برای ادامه درمان به داخل خاک ایران منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات ویژه در مسیر حرکت زائران، گفت: برای خدمترسانی بهتر در خاک عراق و مرز، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در مسیر زائران مستقر شد. همچنین با برپایی میز خدمت در این مسیر، امدادگران ما بهطور فعال به سراغ زائران رفته و نیازهای درمانی و دارویی آنان را برطرف کردند. خوشبختانه بازخورد زائران از این خدمات بسیار مثبت بوده است.
وی با بیان اینکه در طول مسیر از تجهیزات کمکی همچون ویلچر و کیفهای امداد و کمکهای اولیه برای امدادرسانی سریع استفاده شده، افزود: جوانان داوطلب هلالاحمر همواره در میان مردم حضور داشتند تا هر جا که نیاز باشد، خدمترسانی کنند.
یگانه در پایان تصریح کرد: بر اساس برنامه فعلی، خدمترسانی هلالاحمر تا روز شنبه ۲۵ ماه جاری ادامه دارد و احتمال تمدید این طرح وجود دارد، اما آنچه مسلم است این است که تا زمانی که حتی یک زائر در مسیر باشد، امدادگران هلالاحمر با تمام توان به خدمترسانی ادامه خواهند داد.
