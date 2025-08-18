اجرای عدالت در باغ هلال کرمانشاه؛ حکم قاطع قضایی برای بازگشت موقوفه

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور حکم قضائی برای تخلیه و بازپسگیری باغ هلال خبر داد و اظهار کرد: پس از ماهها پیگیری حقوقی و رسانهای و همچنین مطالبه فعالان اجتماعی، خوشبختانه دستگاه قضائی با صدور حکمی قاطع، زمینه بازگشت این موقوفه ارزشمند به کاربری اصلی و نیت واقف را فراهم ساخت.
وی با اشاره به اینکه باغ هلال در خیابان سراب قنبر واقع شده و بهعنوان یکی از املاک وقفی جمعیت هلالاحمر متعلق به عموم مردم است، افزود: این باغ باید در مسیر خدمترسانی و منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرد و بازگشت آن به هلالاحمر گامی مهم برای صیانت از حقوق بیتالمال است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه همچنین قدردانی خود را از مجموعه دستگاه قضائی، عوامل انتظامی، فعالان اجتماعی، اصحاب رسانه و همه دغدغهمندانی که در این مسیر نقشآفرین بودند ابراز داشت و گفت: این همراهی ارزشمند نشان داد که با همافزایی و همدلی میتوان از حقوق موقوفات عمومی و سرمایههای اجتماعی صیانت کرد.
یگانه با تأکید بر اینکه جمعیت هلالاحمر پس از اجرای حکم، تمام توان خود را برای بازگرداندن باغ هلال به وضعیت اولیه به کار خواهد گرفت، تصریح کرد: این مکان دوباره در خدمت فعالیتهای عامالمنفعه و رفاه مردم قرار خواهد گرفت و نمادی از هویت سبز و سرمایه اجتماعی کرمانشاه باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش، بازگشت باغ هلال به مردم پس از ماهها انتظار و مطالبهگری، نقطه پایانی بر سوءاستفادهها و آغاز فصلی تازه در حفظ موقوفات عمومی و حقوق بیتالمال در کرمانشاه است.
