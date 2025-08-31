پذیرش ۱۶ هزار دانشجوی پزشکی در یک سال؛ امروز بدترین روز است!

سید جلیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی گفت: به عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت، من امروز بدترین مسئله را عدم تأمین زیرساخت برای افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی میبینم.
وی اظهار کرد: در طول ۴ سال، حدود ۸ هزار نفر به ظرفیت پذیرش پزشکی اضافه شد، معادل چیزی که دانشگاهها در سی سال به آن رسیده بودند. از سال ۱۴۰۱، سالانه ۲۰ درصد به ظرفیت پزشکی اضافه شده و این سبب شده که در سال ۱۴۰۴، به بیش از ۱۶ هزار پذیرش در یک سال برسیم. همچنین پذیرش دانشجوی دندانپزشکی را دو برابر کردیم. این بدترین ضربه و آسیبزاترین اقدام است؛ آنهم وقتی که ما زیرساختها را آماده نکردیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: امروز متأسفم که به دلیل آمار بالای پذیرش در دانشگاهها، حضور غیاب دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی صورت نمیگیرد. من آینده ۱۰، ۱۵ ساله پزشکی و دندانپزشکی را اصلاً خوب نمیبینم.
وی درباره اعتبارات مورد نیاز برای افزایش ظرفیت پزشکی گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز داشتیم و امسال با افزایش ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفری که انجام میشود، عدد اعتبارات موردنیاز به ۶۰ هزار میلیارد ریال میرسد؛ امروز دانشگاههای ما مستاصل هستند.
حسینی در مورد بودجه اختصاص داده شده به افزایش ظرفیت پزشکی گفت: در ۱۴۰۳، هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۴، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و مجموعاً ۴ هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است در حالی که ۶۰ هزار میلیارد ریال مورد نیاز است و کمتر از ۱۰ درصد از بودجه مورد نیاز اختصاص داده شده است.
وی خاطر نشان کرد: دانشجویان پزشکی جزو بهترین دانشآموزان مراکز آموزشی بودند، وقتی به عنوان دانشجو به دانشگاهها مراجعه میکنند و با کمبود امکانات مواجه میشوند، از نظر روحی آسیبهای بسیاری میبینند. من واقعاً تصور میکنم امروز بدترین روز آموزش پزشکی برای دانشجویان آموزش پزشکی است.
