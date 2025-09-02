  1. سلامت
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۱

هشدار وزارت بهداشت درباره بیماری‌های شایع تنفسی در فصل پاییز

معاون بهداشت وزارت بهداشت از شیوع آنفلوآنزا، کرونا و ویروس‌های تنفسی در پاییز خبر داد و بر لزوم رعایت اصول بهداشتی دوران کرونا تأکید کرد.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: همانند سایر کشورها، بیماری‌های تنفسی در پاییز شیوع بیشتری پیدا می‌کنند و آنفلوآنزا یکی از شایع‌ترین آن‌هاست که هر سال نوع و سویه‌اش تغییر می‌کند. کرونا و ویروس تنفسی نیز در این فصل اهمیت دارند.

مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از ویروس

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: بهترین راه پیشگیری همچنان رعایت آموزش‌هایی است که در دوره کرونا فرا گرفتیم؛ از جمله استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمعات، نرفتن کودکان بیمار به مدرسه، شستن مرتب دست‌ها و رعایت نکات بهداشتی است.

کرونا و درگیری دستگاه‌های مختلف بدن

رئیسی درباره کرونا نیز توضیح داد: این ویروس می‌تواند هر بخشی از بدن که دارای مخاط است را درگیر کند؛ از جمله چشم، حلق و حتی لوزالمعده. بنابراین نمی‌توان آن را محدود به یک اندام خاص دانست. کرونا ویروسی است که می‌تواند التهاب در نقاط مختلف بدن ایجاد کند.

محدثه رمضانعلی

