به گزارش خبرنگار مهر، این کلینیک با زیربنای ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و سه هزار میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

این پروژه در چهار طبقه طراحی شده و شامل ۸ کلینیک تخصصی اصلی است.

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شامل کلینیک ارتوپدی، کلینیک جراحی، کلینیک قلب، کلینیک داخلی، کلینیک زنان زایمان، کلینیک اطفال، کلینیک چشم، کلینیک گوش و حلق و بینی و کلینیک مغز و اعصاب و کلینیک اعصاب و روان است.

این پروژه به‌صورت BOT (ساخت، بهره‌برداری و انتقال) با مشارکت بخش خصوصی و تعرفه خدمات پزشکی به‌صورت دولتی اجرا شده است.