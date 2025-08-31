به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، منوچهر علیپور امروز (یکشنبه، نهم شهریور) در آئین بارگیری دومین جکت طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به حوزه‌های فعالیت صدرا اظهار کرد: عمده فعالیت شرکت صنعتی دریایی ایران در دو بخش تعریف می‌شود؛ بخشی در حوزه نفت و گاز و بخشی دیگر در حوزه کشتی‌سازی. در بخش کشتی‌سازی هم‌اکنون ظرفیت تعمیراتی صدرا در شمال و جنوب به‌طور کامل پر است، اما در بخش نوسازی با ظرفیت خالی روبه‌رو هستیم.

وی با تأکید بر اینکه ما طی این سال‌ها کارگران، مونتاژکاران، تکنسین‌ها و مهندسان متخصص تربیت کرده‌ایم و اکنون این شرکت ظرفیت آماده‌ای برای پروژه‌های اولویت‌دار کشور و وزارت نفت دارد، تصریح کرد: ظرفیت‌های ما آماده است تا از همین فردا ساخت سازه‌های سبک‌تر را آغاز کنیم. نقشه و تجربه این کار را داریم.

مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با بیان اینکه مذاکراتی با وزارت نفت داشته‌ایم و آماده شرکت در مناقصه هستیم، بیان کرد: ظرفیت‌های موجود صدرا نباید معطل بماند و باید در خدمت وزارت نفت و پروژه‌های ملی قرار گیرد. امیدوارم با حمایت مسئولان طرح‌های اولویت‌دار هرچه زودتر آغاز شود.