اتمام پروژه های نیمه تمام در خوزستان اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی زاده عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاح استخر سر پوشیده ۲۶ آبان سوسنگرد با بیان اینکه در سه مجموعه سوسنگرد، هویزه و بستان استعدادهای ورزشی قابل توجهی وجود دارد، اظهار کرد: پیشینه ورزشی این سامان به خوبی نشان میدهد این چهرهها در گذشته نام آور بودند که اگر رسیدگی شود و بتوانیم ظرفیتهای ورزشی را فعال کنیم، مطمئناً رویشهای جدید در منطقه میتوانند مجدد نام آور شوند و برای منطقه، استان و کشور افتخار بیافرینند.
استاندار خوزستان گفت: امروز آغاز امامت و ولایت امام زمان (عج) است آن به فال نیک میگیریم که این افتتاح انجام و چنین ظرفیتی برای جوانان منطقه عرضه میشود. انشاءالله پروژههای متعدد دیگری افتتاح خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در دولت وفاق ملی بر اساس تاکید رئیس جمهور، اولویت با اتمام پروژههای نیمه تمام است، تصریح کرد: اگر مرتب کلنگ زنی داشته باشیم اما اعتبار لازم برای استمرار و تکمیل پروژه را نداشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
استاندار خوزستان تاکید کرد: تلاش شود پروژههایی که از سالهای دور و نزدیک باقی مانده و متراکم شده اند، به اتمام برسند؛ ۷۲ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای به اتمام رساندن اعتبار کلانی لازم دارند.
موالی زاده ادامه داد: همچنان کلنگ زنی و توسعه را در برنامه داریم که نیازمند کمک شرکتها و دستگاههای مناطق مختلف از جمله در این منطقه است که به مسأله مسیولیت های اجتماعی خود عمل کنند، پیگیر این هم هستیم زیرا اگر شرکتها به این عرصه ورود کنند میتوانند کمک جدی داشته باشند تا پروژهها به سامان برسد.
وی به نگاه ویژه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزارت ورزش و جوانان به خوزستان اشاره کرد و گفت: مطمئن هستم اتفاقات خوبی خواهد افتاد و روند توسعه ورزش در ورزش همگانی که نیاز امروز جامعه است و ورزش قهرمانی، ورزش بانوان و دیگر بخشهای مرتبط، اتفاق خواهد افتاد.
