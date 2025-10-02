استاندار: خدمات زیربنایی و حمایت از عشایر خوزستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه شب پس از نشست با جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران توضیح داد: در جلسه امروز درباره نیازهای عشایر عزیز از جمله امکانات و پشتیبانی‌ها در زمینه جاده‌سازی و آب‌رسانی گفتگو کردیم.

استاندار خوزستان افزود: عشایر کوچ‌روی ما از قانع‌ترین و پربازده‌ترین مجموعه‌های کشور هستند که با حداقل امکانات زندگی می‌کنند اما نقش بسیار مهمی در تولید و انتقال ارزش‌های فرهنگی و سنتی به نسل‌های آینده دارند.

وی تصریح کرد: مجموعه عشایر، علاوه بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی، میراث فرهنگی و تاریخی قابل‌توجهی برای ملت ایران هستند و دولت‌ها تلاش می‌کنند این میراث‌های معنوی و اصیل انسانی را حفظ کنند.

موالی‌زاده اشاره کرد: زندگی ساده، اخلاقیات بی‌غل‌وغش و قناعت عشایر، نمونه‌ای ارزشمند است که هر فردی را به تحسین وا می‌دارد و برخلاف پیچیدگی‌های روزمره، عشایر با اخلاقیات خاص خود احساسات مثبت ایجاد می‌کنند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: در این جلسه بیشتر بر امکانات مورد نیاز عشایر در مناطق شوشتر، لالی و سایر نقاط شمال استان بحث و تبادل نظر شد و امیدواریم با حمایت‌های مستمر، این مجموعه با قوت به فعالیت خود ادامه دهد و ما نیز بتوانیم به سهم خود خدمات شایسته‌ای ارائه کنیم.