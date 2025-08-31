هفته وحدت فرصتی برای تقویت انسجام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح محمدخانی عصر یکشنبه در جلسه گرامیداشت هفته وحدت و جشن بزرگ «امت احمد» با حضور فرماندار شهرستان دیواندره برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مولود پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت، از همکاری همه دستگاههای اجرایی در برنامههای هفته دولت تقدیر کرد.
وی اظهار کرد: اتحاد و انسجام اسلامی بهویژه در استانهای مرزی که ترکیب قومی و مذهبی متنوعی دارند، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی افزود: مسئولان باید هوشیار باشند تا کوچکترین رخنهای در اتحاد مردم ایجاد نشود و در تمامی برنامهها حمایت از مردم مظلوم غزه و شهدای اقتدار مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار دیواندره با تاکید بر برگزاری گسترده مراسم مولودیخوانی در روستاها و مساجد سطح شهرستان، گفت: مسئولان باید بین مردم حضور یابند، به مشکلات آنان رسیدگی کنند و میز خدمت را به روستاها ببرند تا مردم احساس کنند دولت توجه ویژهای به آنان دارد.
حجتالاسلام حبیبی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیواندره نیز به تشریح ویژهبرنامههای هفته وحدت و جشن بزرگ «امت احمد» در سنندج پرداخت و از حضور خیرین در این برنامه قدردانی کرد.
براساس مصوبات این نشست، برنامه شاخص شهرستانی با عنوان «امت احمد» روز پنجشنبه ۱۳ شهریور در پارک ۲۲ گولان برگزار خواهد شد که شامل اجرای گروههای مختلف مولودیخوانی و اجرای مشترک ۳۰ دف است.
