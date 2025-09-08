همدان میزبان شادپیمایی امت احمد (ص)

حجتالاسلام روحالله رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک این ایام و تاکید بر اهمیت آن، اظهار کرد: جشنها و برنامههای هفته وحدت با هدف تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج فرهنگ نبوی و ایجاد فضایی شاد و معنوی در سطح شهرستان اجرا میشود.
وی مشارکت مردم و همراهی نهادهای فرهنگی را پشتوانه اصلی برگزاری این رویدادها دانست و گفت: «شادپیمایی امت احمد (ص)» محور اصلی برنامههای امسال است که با رویکرد ترویج نشاط اجتماعی و همگرایی اسلامی در نقاط مختلف همدان اجرا خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان عنوان کرد: روز سهشنبه ۱۸ شهریور، از ساعت ۱۷ تا ۲۲، میدان امام خمینی (ره) همدان میزبان جشن بزرگ مردمی خواهد بود که شامل ایستگاههای صلواتی، عکاسی است.
رستمی خاطرنشان کرد: چهارشنبه ۱۹ شهریور نیز حیاط آرامگاه بوعلی سینا از ساعت ۱۷ تا ۲۲ شاهد برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی با حضور خانوادهها خواهد بود.
وی افزود: جمعه ۲۰ شهریور، ساعت ۱۶، جشن خودرویی از میدان باباطاهر آغاز شده و مسیر مناطق الوند، دیزج، حصار و خضر را طی خواهد کرد.
رستمی عنوان کرد: همچنین شادپیمایی بزرگ خانوادگی امت احمد (ص) صبح چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۹:۳۰ از میدان امام خمینی (ره) به سمت میدان امامزاده عبدالله (ع) همراه با قرعهکشی جوایزی همچون دوچرخه، اسکوتر، سکه پارسیان و هدایای متنوع برگزار میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان خاطرنشان کرد: در سایر نقاط این شهرستان نیز مساجد، حسینیهها، تکایا و هیئتهای مذهبی میزبان جشنهای مردمی، سخنرانیهای مذهبی و برنامههایی برای معرفی شخصیت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) هستند که با اعزام مبلغان دینی همراه خواهد بود.
