جلسه هماهنگی دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان صبح شنبه جلسه‌ای با حضور فرمانده سپاه قدس گیلان، مدیرکل صدا و سیمای استان، معاونین اجرایی کنگره و جمعی از مسئولان فرهنگی و رسانه‌ای برگزار شد.

این نشست با هدف هم‌افزایی نهادهای اجرایی، تقویت پوشش رسانه‌ای و بررسی دقیق تقویم برنامه‌ها شکل گرفت تا مقدمات برگزاری باشکوه این رویداد ملی فراهم شود.

«سردار حمید دامغانی» فرمانده سپاه قدس گیلان در این نشست با اشاره به جایگاه والای شهدای استان اظهار کرد: روایت‌گری عمیق، مردمی و هنرمندانه از حماسه‌های ایثار و شهادت ضرورت دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: مشارکت گسترده نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی در برگزاری این کنگره به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مهم است

«تقی ربانی» مدیرکل صدا و سیما مرکز گیلان با اشاره به اهمیت فضاسازی رسانه‌ای، اظهار کرد: برنامه‌های ویژه‌ای در سه نوبت صبح، ظهر و شب از شبکه‌های استانی پخش خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان افزود: در راستای تشریح ابعاد مختلف کنگره و انعکاس پیام ایثار، مقاومت و فداکاری شهدای گیلان و تأثیرگذاری، برنامه‌های مختلف در حوزه رسانه انجام خواهد شد.

«سرهنگ غلامرضا ملک‌علی‌پور» رئیس کنگره هشت هزار شهید گیلان نیز با ارائه تقویم اجلاسیه‌ها، از آمادگی کامل برای میزبانی برنامه‌ها خبر داد.

رئیس دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان افزود: بر اساس این تقویم، اجلاسیه‌های متنوعی در حوزه‌های پشتیبانی، پیشکسوتان، طلاب و روحانیون، شهدای زن، ورزشکار، ارتش، اجرای کنسرت سمفونی و جلوه‌های عاشقی در شهریور برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: افتتاح نمایشگاه فرهنگی و اجرای ارکستر در باغ‌موزه دفاع مقدس و تالار مرکزی رشت از دیگر برنامه‌های شاخص این کنگره خواهد بود.

به گزارش مهر، دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان، با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا، تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، و ارتقای همبستگی اجتماعی، در شهریورماه برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با مشارکت گسترده مردم و نهادهای مختلف، به یکی از ماندگارترین رویدادهای ملی در حوزه دفاع مقدس تبدیل شود.