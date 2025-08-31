به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین مهدیان شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم «قرار دوازدهم» با اشاره به اجرای برنامه حمایت از دانشآموزان نیازمند اظهار کرد: در سال تحصیلی پیشرو، بیش از هزار و ۲۵۰ بسته مهر تحصیلی شامل ۵۰ هزار قلم نوشتافزار بین دانشآموزان کمبضاعت استان توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه این بستهها از محل نیات واقفان، خیرین، امامزادگان و متولیان استان تأمین شده است، افزود: این اقدام در راستای نیتهای مرتبط با آموزش و حمایت از قشر دانشآموز، هرساله در آستانه مهرماه در دستور کار سازمان اوقاف قرار دارد.
مدیرکل اوقاف گلستان ادامه داد: هر بسته تحصیلی شامل ۲۸ قلم نوشتافزار ضروری به ارزش حدود ۱۰ میلیون ریال است که اقلامی چون کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی و سایر ملزومات تحصیلی را در بر میگیرد و در دو مقطع ابتدایی و متوسطه توزیع میشود.
مهدیان با تأکید بر نقش مهم جهتدهی نیات موقوفات به نیازهای روز جامعه، بهویژه حوزه آموزش، اظهار کرد: با توسعه موقوفات آموزشی میتوان زمینهساز ارتقای سطح سواد و پیشرفت جامعه شد.
