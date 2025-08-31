  1. استانها
  2. گلستان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

توزیع۱۲۵۰بسته«مهر تحصیلی»در گلستان؛ حمایت اوقاف از دانش‌آموزان نیازمند

گرگان-مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان از توزیع ۱۲۵۰ بسته «مهر تحصیلی» شامل ۵۰ هزار قلم نوشت‌افزار در بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدیان شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم «قرار دوازدهم» با اشاره به اجرای برنامه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اظهار کرد: در سال تحصیلی پیش‌رو، بیش از هزار و ۲۵۰ بسته مهر تحصیلی شامل ۵۰ هزار قلم نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت استان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها از محل نیات واقفان، خیرین، امامزادگان و متولیان استان تأمین شده است، افزود: این اقدام در راستای نیت‌های مرتبط با آموزش و حمایت از قشر دانش‌آموز، هرساله در آستانه مهرماه در دستور کار سازمان اوقاف قرار دارد.

مدیرکل اوقاف گلستان ادامه داد: هر بسته تحصیلی شامل ۲۸ قلم نوشت‌افزار ضروری به ارزش حدود ۱۰ میلیون ریال است که اقلامی چون کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی و سایر ملزومات تحصیلی را در بر می‌گیرد و در دو مقطع ابتدایی و متوسطه توزیع می‌شود.

مهدیان با تأکید بر نقش مهم جهت‌دهی نیات موقوفات به نیازهای روز جامعه، به‌ویژه حوزه آموزش، اظهار کرد: با توسعه موقوفات آموزشی می‌توان زمینه‌ساز ارتقای سطح سواد و پیشرفت جامعه شد.

