  1. استانها
  2. خوزستان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

وعده‌های داده شده به ورزشکاران معلول خوزستان محقق نشد

اهواز ـ رئیس هیئت ورزش معلولان خوزستان گفت: وعده‌هایی که سال گذشته به ورزشکاران این رشته داده شد تاکنون محقق نشده و تنها اداره کل ورزش استان وعده خود را عملی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حردانی عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد بیان کرد: سال گذشته با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز موفق ترین استان کشور در مسابقات پارالمپیک بودیم.

رئیس هیئت ورزش معلولان خوزستان با گلایه مندی از مسئولان عنوان کرد: متأسفانه وعده‌هایی که سال گذشته به ورزشکاران داده شده تاکنون عملی نشده و تنها اداره کل ورزش و جوانان استان به وعده خود عمل کرده است لذا انتظار می‌رود وعده‌های داده شده عملیاتی شود.

وی گفت: شهرداری اهواز موظف شود به ورزشکاران جانبازان و توانیابان خدمات و امکانات ویژه برای متناسب سازی بدهند.

حردانی بزرگترین مشکل هیئت معلولان خوزستان را ایاب و ذهاب اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۳۵ ملی پوش داریم که به اندازه ۱۰ استان است و اگر مورد حمایت قرار گیرند حرف‌های بسیار برای گفتن دارند که می‌توانند افتخار آفرین استان و کشور باشند.

