به گزارش خبرنگار مهر، جواد حردانی عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد بیان کرد: سال گذشته با کسب دو مدال طلا و یک مدال برنز موفق ترین استان کشور در مسابقات پارالمپیک بودیم.

رئیس هیئت ورزش معلولان خوزستان با گلایه مندی از مسئولان عنوان کرد: متأسفانه وعده‌هایی که سال گذشته به ورزشکاران داده شده تاکنون عملی نشده و تنها اداره کل ورزش و جوانان استان به وعده خود عمل کرده است لذا انتظار می‌رود وعده‌های داده شده عملیاتی شود.

وی گفت: شهرداری اهواز موظف شود به ورزشکاران جانبازان و توانیابان خدمات و امکانات ویژه برای متناسب سازی بدهند.

حردانی بزرگترین مشکل هیئت معلولان خوزستان را ایاب و ذهاب اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۳۵ ملی پوش داریم که به اندازه ۱۰ استان است و اگر مورد حمایت قرار گیرند حرف‌های بسیار برای گفتن دارند که می‌توانند افتخار آفرین استان و کشور باشند.