۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۵

تولید بیش از ۱۱ هزار تن گوشت مرغ در بندرعباس طی نیمه نخست سال جاری

بندرعباس- رئیس اداره جهاد کشاورزی بندرعباس گفت: مرغداری‌های بندرعباس در شش ماهه نخست سال جاری با تولید بیش از ۱۱ هزار تن گوشت مرغ، نقش مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز استان ایفا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر اظهار کرد: شهرستان بندرعباس با دارا بودن ۶۵ واحد مرغداری فعال و ظرفیت اسمی ۱,۳۸۷,۰۰۰ قطعه، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت مرغ در استان هرمزگان شناخته می‌شود.

وی با اشاره به آمار تولید در نیمه اول سال جاری افزود: در این مدت، ۱۱ هزار و ۲۵۰ تن گوشت مرغ در شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شده است. این میزان تولید حاصل تلاش مرغداران و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای تأمین پایدار این محصول اساسی بوده است.

انصاری نوسانات موجود در تعداد واحدهای فعال در طول ماه‌های مختلف را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: این نوسانات بیشتر به دلیل چرخه پرورش، تعمیر و ضدعفونی سالن‌ها و همچنین تنظیم هوشمندانه عرضه با توجه به میزان تقاضای بازار اتفاق می‌افتد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مرغداران و همکاری اداره دامپزشکی، بر تداوم حمایت از این صنعت تاکید کرد و گفت: هدف اصلی ما حفظ و ارتقای این روند پایدار، حمایت از فعالان این عرصه و افزایش بهره‌وری به منظور تأمین هرچه بهتر نیازهای مردم منطقه است.


    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      چه فایده وقتی از بس گرونه نمی تونیم بخریم

