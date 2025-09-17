تولید بیش از ۱۱ هزار تن گوشت مرغ در بندرعباس طی نیمه نخست سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر اظهار کرد: شهرستان بندرعباس با دارا بودن ۶۵ واحد مرغداری فعال و ظرفیت اسمی ۱,۳۸۷,۰۰۰ قطعه، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت مرغ در استان هرمزگان شناخته می‌شود.

وی با اشاره به آمار تولید در نیمه اول سال جاری افزود: در این مدت، ۱۱ هزار و ۲۵۰ تن گوشت مرغ در شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شده است. این میزان تولید حاصل تلاش مرغداران و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای تأمین پایدار این محصول اساسی بوده است.

انصاری نوسانات موجود در تعداد واحدهای فعال در طول ماه‌های مختلف را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: این نوسانات بیشتر به دلیل چرخه پرورش، تعمیر و ضدعفونی سالن‌ها و همچنین تنظیم هوشمندانه عرضه با توجه به میزان تقاضای بازار اتفاق می‌افتد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مرغداران و همکاری اداره دامپزشکی، بر تداوم حمایت از این صنعت تاکید کرد و گفت: هدف اصلی ما حفظ و ارتقای این روند پایدار، حمایت از فعالان این عرصه و افزایش بهره‌وری به منظور تأمین هرچه بهتر نیازهای مردم منطقه است.



