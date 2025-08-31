پیگیری جدی تامین زمین برای نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز یکشنبه در نشست شورای مسکن خوزستان گفت: موضوع تأمین زمین برای ساختوساز یکی از مباحث مهم استان و کشور است که باید برای آن چارهاندیشی کنیم.
وی با اشاره به کمبود ۲۰ هزار و ۶۰۰ واحدی زمین در استان افزود: مجموعاً برای رفع این کمبود به ۶۸۶ هکتار زمین در شهرهای مختلف نیاز داریم که باید از طریق راهکارهایی مانند شهرکسازی یا ساختوساز در ارتفاع این مشکل را برطرف کنیم.
موالیزاده تصریح کرد: در بحث ساختوساز در ارتفاع باید متناسب با فرهنگ منطقه عمل کنیم چرا که در برخی مناطق ممکن است تمایلی به اینگونه ساختوسازها وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت اقتصادی بخش مسکن عنوان کرد: این بخش یکی از پیشرانهای بسیار مهم اقتصادی و اشتغالزاست و میتواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی ایجاد کرده و رونق اقتصادی قابلتوجهی به وجود آورد.
استاندار خوزستان در ادامه به موضوع تثبیت مالکیت اشاره کرد و گفت: در ماههای گذشته ۴۰۰۰ سند مالکیت به متقاضیان واگذار شده و به زودی نیز موارد بیشتری انجام خواهد شد که اثر روانی و توسعهای بسیار مثبتی دارد.
وی افزود: بخشی از ساختوسازهای حاشیه شهرها به دلیل مشکلات مالکیت انجام میشوند که باید برای این موضوع چارهاندیشی کنیم.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای مسکن در کلانشهرها اشاره و بیان کرد: در برخی شهرهای بزرگ بهدلیل تورم و افزایش اجارهبها شرایط خاصی حاکم شده و مردم مجبور به زندگی در حاشیه شهرها هستند که این امر مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی گفت: به عنوان مثال در تهران شاهدیم جمعیت شب و روز شهر به دلیل مشکلات مسکن با هم تفاوت فاحشی دارد و مردم ساعتها از وقت خود را در مسیر رفتوآمد از حاشیه به مرکز میگذرانند.
استاندار خوزستان مسکن را یکی از پیششرطهای اصلی تحقق جوانی جمعیت دانست و تأکید کرد: برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری باید امکانات لازم از جمله مسکن مناسب را فراهم کنیم تا از پیری جمعیت جلوگیری شود.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها بر موضوع جوانی جمعیت تاکید فرمودهاند و ما باید در میدان عمل شرایط را در استانها و شهرستانها فراهم کنیم.
موالیزاده گفت: اگر برای پنجره جمعیتی برنامهریزی نکنیم، در آینده دچار مشکل خواهیم شد و آن موقع افسوس میخوریم که چارهاندیشی نکردهایم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع مسکن یک موضوع کلیدی، حیاتی و راهبردی است که همه دستگاهها باید با همکاری بینبخشی برای حل مشکلات این بخش تلاش کنند.
موالیزاده در گفتگوی رسانهای پس از جلسه نیز افزود: کارگروهی برای بررسی دقیق کمبود زمین در شهرهای استان تشکیل خواهد شد تا زمین مورد نیاز برای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت تأمین شود.
استاندار خوزستان از اختصاص هزار واحد نیمهتمام در شهر رامین به طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: این واحدها که بین ۳۰ تا ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، میتوانند تا ۴۰۰۰ واحد گسترش یابند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از بانکها افزود: در دو هفته گذشته قرارداد ۱۳۰۰ فقره تسهیلات نهضت ملی مسکن منعقد شده و سازوکار اجاره عرصه بهعنوان ضمانت دریافت تسهیلات نیز در نظر گرفته شده است.
موالیزاده در پایان درباره استفاده از زمینهای کشاورزی گفت: زمینهای کلاس یک و دو تغییر کاربری نمیدهند، اما زمینهای کلاس سه به پایین که شرایط کشاورزی مناسبی ندارند، میتوانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند.
