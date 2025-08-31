هوای کرمانشاه تا پایان هفته صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی، هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته جاری عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و این شرایط گاه با وزش باد و رشد ابر همراه خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر امروز تا صبح فردا، نواحی مرزی استان علاوه بر پدیده گردوخاک محلی، ممکن است با غبار نسبتاً رقیق نیز روبه‌رو شوند که می‌تواند بر دید افقی و کیفیت هوا تأثیرگذار باشد.

زورآوند با اشاره به روند دما در سطح استان خاطرنشان کرد: از امروز تا روز چهارشنبه، به جز نواحی گرمسیر که طی روز دوشنبه (فردا) شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود، در سایر نقاط تغییرات محسوسی در دمای هوا مشاهده نخواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: با این حال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در روزهای پایانی هفته جاری دمای هوا در غالب نقاط استان مختصراً کاهش پیدا می‌کند، اما نواحی شرقی استان از این کاهش دما مستثنی خواهند بود.

وی یادآور شد: وزش بادهای مقطعی و رشد ابر به‌ویژه در ساعات بعدازظهر از دیگر ویژگی‌های بارز جوی استان در روزهای آینده خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه در نواحی مرزی، تدابیر لازم برای مواجهه با گردوخاک محلی و غبار احتمالی را در نظر بگیرند.

زورآوند در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌ویژه در حوزه بهداشت و حمل‌ونقل لازم است نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی و آماده‌باش در شرایط گردوخاک اقدام کنند تا شهروندان با آگاهی کامل از وضعیت جوی روزهای آینده، برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند.