۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۷

کاهش تدریجی غبار در کرمانشاه؛ افزایش دما در پایان هفته

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش تدریجی غلظت غبار در سطح استان خبر داد و گفت: در روزهای پایانی هفته با عبور موجی کوتاه از جو منطقه، افزایش دما مورد انتظار است.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی استان طی روزهای آینده اظهار کرد: هوای استان امروز (شنبه) غبارآلود است اما با تقویت جریان‌های غربی، به تدریج از غلظت غبار در نقاط مختلف استان کاسته می‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، در روزهای یکشنبه و دوشنبه، وزش باد در بعضی ساعات و احتمال وقوع غبار نسبتاً رقیق به‌ویژه در نواحی مرزی استان مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پدیده قابل توجهی در جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی نسبتاً آرام خواهد بود.

زورآوند همچنین با اشاره به تغییرات جوی روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه، عبور موجی کوتاه از جو منطقه گاهی سبب رشد ابر و وزش باد خواهد شد که این شرایط در نواحی شمالی و شرقی استان نمود بیشتری دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت دمای هوا پرداخت و گفت: متوسط دما که طی امروز و فردا کاهش خواهد یافت، از روز دوشنبه تا چهارشنبه تغییر چندانی نخواهد داشت و در دو روز پایانی هفته به آرامی افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: اطلاع‌رسانی‌های لازم برای آگاهی مردم از شرایط جوی در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و توصیه می‌شود کشاورزان، رانندگان و گروه‌های حساس به شرایط جوی، پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی را با دقت پیگیری کنند.

