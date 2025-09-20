کاهش تدریجی غبار در کرمانشاه؛ افزایش دما در پایان هفته

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی استان طی روزهای آینده اظهار کرد: هوای استان امروز (شنبه) غبارآلود است اما با تقویت جریان‌های غربی، به تدریج از غلظت غبار در نقاط مختلف استان کاسته می‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، در روزهای یکشنبه و دوشنبه، وزش باد در بعضی ساعات و احتمال وقوع غبار نسبتاً رقیق به‌ویژه در نواحی مرزی استان مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پدیده قابل توجهی در جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی نسبتاً آرام خواهد بود.

زورآوند همچنین با اشاره به تغییرات جوی روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه، عبور موجی کوتاه از جو منطقه گاهی سبب رشد ابر و وزش باد خواهد شد که این شرایط در نواحی شمالی و شرقی استان نمود بیشتری دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت دمای هوا پرداخت و گفت: متوسط دما که طی امروز و فردا کاهش خواهد یافت، از روز دوشنبه تا چهارشنبه تغییر چندانی نخواهد داشت و در دو روز پایانی هفته به آرامی افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: اطلاع‌رسانی‌های لازم برای آگاهی مردم از شرایط جوی در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و توصیه می‌شود کشاورزان، رانندگان و گروه‌های حساس به شرایط جوی، پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی را با دقت پیگیری کنند.