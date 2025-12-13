ساحل زیر چتر درختان؛ احیای جنگل ادامه دارد

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: این روزها پویش گسترده نهالکاری در نوار ساحلی مازندران در حال اجرا است. این برنامه با هدف تقویت پوشش گیاهی ساحل، مقابله با فرسایش بادی و آبی، تثبیت ماسههای روان و ترویج فرهنگ مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی اجرا میشود و در این پویش دهها اصله نهال بومی و سازگار با اقلیم ساحلی کاشته میشود تا ضمن ایجاد فضای سبز پایدار، زمینه حفاظت از ساحل و جنگلهای هیرکانی را برای نسلهای آینده فراهم کند.
مشارکت خانوادهها و دانشآموزان و حضور فعال مردم در کنار مسئولان نشان داد که حفاظت از طبیعت و توسعه فضای سبز به یک حرکت جمعی و ملی تبدیل شده است.
جنگلبان مصدوم الیت به صحنه حفاظت برگشت
محمد جمالی، جنگلبان مصدوم عملیات اطفای حریق جنگلهای الیت که به همراه خانواده اش برای درختکاری به ساحل آمده است. هنوز آثار مصدومیت در چهرهاش دیده میشود و هنگام کاشت نهال در ساحل میگوید: روز حادثه الیت، لحظهای به عقب نگاه نکردیم؛ همه نیروها با تمام توان به دنبال مهار آتش بودند. شاید جسم ما آسیب ببیند، اما عشق به طبیعت هیچوقت آسیب نمیبیند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز اینجا هستم تا نشان دهم حفاظت از جنگلها و احیای آنها کاری است که حتی لحظهای نباید متوقف شود.
او ادامه داد: برای من حضور در این برنامه نوعی بازگشت به میدانی است که عاشقانه در آن خدمت میکنم زیرا مصدومیت باعث نشد از طبیعت دور شوم و امروز اینجا هستم تا به مردم بگویم مسیر احیا و حفاظت از جنگلها ادامه دارد و همه ما در این راه مسئولیم.
وی تصریح کرد: هر نهال کوچک نشانهای از امید و مسئولیت نسبت به آیندگان است و این پیام را به جامعه میدهد که احیای طبیعت متوقف شدنی نیست.
نسل امروز برای فردای سبز
حضور مادران و دانشآموزان در پویش، حال و هوای ویژهای به برنامه بخشید و نشان داد که حفاظت از طبیعت یک مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است.
یکی از مادران شرکتکننده با در دست داشتن نهال درباره انگیزه حضورش گفت: درختکاری فرصتی است تا بچهها یاد بگیرند به جای قطع درخت و تخریب طبیعت، آن را بسازند و مراقبت کنند و این تجربه به فرزندانم میآموزد که طبیعت سرمایه مشترک ماست و هر اقدام کوچک در حفظ آن اثرگذار است.
وی که خود را صفری معرفی کرد، افزود: بچهها وقتی با دست خودشان نهال میکارند، احساس مالکیت میکنند و میآموزند که هردرخت یک موجود زنده است: و ما اینجا هستیم تا فرزندانمان مسئولیت و عشق به محیطزیست را از کودکی تجربه کنند و مطمئن باشیم که این نهالها فردای سبزتری برای آنها رقم میزنند.
مارال دختر دانش آموز که به همراه مادرش به ساحل چالوس برای کاشت نهال آمده، میگوید: همیشه از پشت شیشه اتوبوس یا ماشین درختها را نگاه میکردم و امروز اولین بار خودم نهال کاشتم.
وی میگوید: حس عجیبی دارم و انگار مسئولیتی کوچک اما مهم روی دوشم گذاشته شد و دوست دارم بزرگ شدن این نهال را دنبال کنم و مطمئنم اگر هر نفر در سال حداقل یک درخت بکارد، کشور خیلی زود سبزتر خواهد شد.
این دانش آموز با اشاره به اهمیت آموزش عملی گفت: کاشت نهال تجربهای است که هیچ کتاب یا کلاس درسی نمیتواند جای آن را بگیرد: ما از امروز مسئول مراقبت از این نهالها و حفظ محیطزیست شدهایم و این تجربه باعث میشود نسل آینده با عشق و مسئولیت بیشتری با طبیعت تعامل داشته باشد.
رضا فلاح، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر–رویان نیز با اشاره به اهمیت حفاظت از رویشگاههای ساحلی اظهار داشت: هدف اصلی پویشهای مردمی تقویت پوشش گیاهی ساحلی، مقابله با فرسایش بادی و آبی و ایجاد فضای سبز پایدار برای نسلهای آینده است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور مردم در این طرح نشان میدهد که فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در جامعه رو به گسترش است و این پشتوانه اجتماعی بزرگترین سرمایه ما در مسیر صیانت از جنگلها و سواحل محسوب میشود.
وی درباره گونههای نهال غرسشده افزود: نهالهایی که کاشته شد از گونههای بومی و سازگار با اقلیم ساحلی انتخاب شدهاند تا ضمن تقویت تنوع زیستی، نیاز آبی کمتری داشته و در برابر شرایط محیطی مقاومتر باشند: این موضوع باعث میشود پایداری پوشش گیاهی ساحل تضمین شود و اثرات زیستمحیطی مثبت طولانیمدتی بر جای بماند.
فلاح همچنین با اشاره به نقش همیاران طبیعت بیان کرد: حضور فعال مردم و تشکلهای مردمی در این برنامه ثابت میکند که حفاظت از محیطزیست تنها یک وظیفه سازمانی نیست و مشارکت اجتماعی میتواند اثرات پایدار و ملموسی بر حفاظت از منابع طبیعی داشته باشد: ما امیدواریم با تداوم این روند، فرهنگ حفاظت از محیطزیست در سطح جامعه نهادینه شود.
مسیر احیا ادامه دارد
همچنین رضا مشایخ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس نیز گفت: این منطقه ساحلی به دلیل وزش بادهای فصلی و حرکت ماسهها نیازمند پوشش گیاهی پایدار است و نهالکاری در ساحل یک اقدام زیربنایی برای حفاظت از شهر و محیطزیست محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی افزود: احیا و حفاظت از جنگلها تنها با حضور مردم معنا پیدا میکند و هدف ما بازگشت تدریجی به سیمای سبز گذشته است و زمانی که از دریا تا جنگل یک نوار سبز پیوسته و سرسبز وجود داشت، این برنامهها شروعی است برای بازگرداندن همان وضعیت. تحقق این هدف نیازمند همراهی خانوادهها، مدارس، دهیاریها و همه دستگاههای اجرایی است.
مشایخی در پایان گفت: حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت مشترک است و با تداوم این پویشها و مراقبت از نهالهای کاشته شده، آیندهای سبزتر و پایدارتر برای چالوس و منطقه رقم خواهد خورد: امیدواریم با همکاری عمومی، نسلهای آینده نیز بتوانند از این منابع طبیعی بهرهمند شوند.
پویش نهالکاری در شهرستانهای چالوس و نوشهر–رویان نمونهای بارز از همکاری مردم، مسئولان و همیاران طبیعت در حفاظت و احیای محیطزیست است. حضور جنگلبان مصدوم، خانوادهها، مادران و دانشآموزان نشان داد که حفاظت از طبیعت نه تنها یک وظیفه سازمانی بلکه یک مسئولیت اجتماعی و خانوادگی است.
