به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‌های تخصصی پژوهشکده ابنیه و بافت با موضوعات «روش‌شناسی مستندنگاری آرایه‌های معماری ایران؛ مطالعه موردی: بقعه شیخ امین‌الدین جبرائیل کلخوران» سخنرانان: یاسر حمزوی (عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) و بهروز جلوداریان. با همکاری استان اردبیل روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۰ در سالن پارسه پژوهشگاه به شکل حضوری و برخط برگزار می‌شود.

نشست «تأملی در کارکرد و ماهیت بنای آبی دور-انتاش بر پایه خوانش معماری» سخنران: مهرزاد پرهیزکاری. با همکاری پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه. روز یکشنبه ۲۳ آذر ساعت ۱۰ در سالن پارسه پژوهشگاه به شکل حضوری و برخط برگزار می‌شود.

نشست «الگوهای سکونت‌گاه‌های پیرامون باغ‌های تاریخی در بیرجند و چگونگی تدوین برنامه حفاظت از آن‌ها» سخنران: مریم رضائی‌پور (مدیرگروه باغ‌های تاریخی). با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه بیرجند. روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۶:۳۰ در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به شکل حضوری برگزار می‌شود.

همچنین پژوهشکده ابنیه و بافت با ارائه اطلس ابنیه و بافت (فاز نخست) در قالب تابلو و پیشخوان، ارائه نمودار ادغام مأموریتی پژوهشکده ابنیه و بافت با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قالب تابلو، کاتالوگ مجموعه‌های معماری کرمان در دوره قاجار، فریبا کرمانی، کتاب مجموعه مقالات سومین همایش معماری دستکند، مهناز اشرفی، کتاب معماری ایران در قرن هفتم هجری، زهره بزرگمهری و کتاب آرایه‌های معماری، یاسر حمزوی حضوری پررنگ در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۴ خواهد داشت.