نقش نخبگان جوان در آینده کشور کلیدی و مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی بعد از ظهر دوشنبه در دیداری با سید محمدرضا موسوی، رتبه چهارم کنکور سراسری با اشاره به نقش کلیدی نخبگان جوان در آینده کشور، علوم انسانی را از عوامل اصلی پیشرفت فرهنگی و فکری جامعه دانست.
وی تأکید کرد: توجه به علوم انسانی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، زیرا این حوزه زمینهساز درک عمیقتر مسائل اجتماعی و ارتقای فرهنگ ملی است.
وی افزود: تربیت نخبگان تنها محدود به کسب دانش نیست، بلکه همراه با رشد اخلاقی، اعتقادی و وفاداری به ارزشهای نظام جمهوری اسلامی باید باشد.
نماینده ولیفقیه در مازندران خاطر نشان کرد: جوانان باید با تکیه بر اعتماد به نفس، خلاقیت و روحیه جهادی، نقش فعال در پیشرفت کشور ایفا کنند.
وی تأکید کرد: موفقیت علمی همراه با عشق به میهن و تعهد به آرمانهای انقلاب، باعث میشود نخبگان مسیر توسعه را با شتاب طی کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز در این دیدار ضمن تبریک به موسوی، بر اهمیت انتقال تجربه موفقیتهای علمی به دیگر دانشآموزان تأکید کرد.
وی گفت: این کار میتواند به ایجاد انگیزه و امید در مدارس کمک کند و نخبگان علمی باید به عنوان الگوهای تلاش و پشتکار در مدارس شناخته شوند و فرهنگ کار گروهی و هدفمندی را گسترش دهند.
