به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در سخنانی، اظهار داشت: در مردادماه امسال، سه میلیون و ۱۸۷ هزار و ۶۹۰ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۵ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته در سال ۱۴۰۴ داشته است.
وی ادامه داد: محورهای دارای بیشترین تردد در مردادماه، به ترتیب مربوطه به سهراهی «چالان چولان» - خرمآباد، خرمآباد - سهراهی «چالان چولان» و پلدختر - خرمآباد هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، تصریح کرد: سهم تردد پلاکهای غیربومی در ماه مردادماه، به ترتیب مربوط به استانهای تهران ۱۸ درصد، خوزستان ۱۵ درصد و اصفهان ۸ درصد از کل ترددهای ثبت شده بوده است.
امرایی، بیان کرد: از بین تمام ترددهای غیربومی ثبت شده در مردادماه ۱۵ درصد بین ۱ تا ۳ روز در استان اقامت داشتهاند.
وی اضافه کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در دوربینهای پلاکخوان در مردادماه ۱۴۰۴، استانهای تهران، مرکزی و قم بیشترین سهم مقاصد سفر را در استانها داشتهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، اضافه کرد: در یک ماه گذشته معادل ۲۳۰ هزار و ۸۶۰ مورد انواع تخلفات رانندگی توسط سامانههای ثبت تخلف استان ثبت شده است.
امرایی، اضافه کرد: محورهای ازنا - دورود و خرمآباد - «پل زال» و بالعکس به ترتیب جز محورهای بیشترین سهم تخلفات رانندگی بودهاند.
