آغاز مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مراسم تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهر صنعا، دقایقی قبل آغاز شده است.

ده‌ها هزار نفر از مردم یمن از ساعتی پیش برای شرکت در مراسم رسمی تشییع پیکر مقامات این کشور از جمله نخست وزیر و چند وزیر، راهی میدان السبعین در پایتخت یمن شدند.

گفتنی است که روز شنبه، ریاست‌جمهوری یمن با انتشار بیانیه‌ای شهادت «احمد غالب الرهوی نخست‌وزیر و شماری از وزرای همراه او را در حمله روز پنجشنبه گذشته رژیم صهیونیستی به صنعا اعلام کرد.

در بیانیه روز شنبه ریاست جمهوری یمن آمده است: امروز، در بحبوحه نبرد آشکار با دشمن اسرائیلی، ما شهادت جمعی، از جمله رهبران ملی که نماینده مردم یمن با تمام تنوع خود هستند را به سوگ می‌نشینیم. در حمله پنجشنبه (۶ شهریور ماه ۱۴۰۴) رژیم صهیونیستی به صنعا احمد غالب الرهوی نخست وزیر دولت تغییر و سازندگی و تعدادی از وزرای یمنی به شهادت رسیده و شماری نیز زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم است.