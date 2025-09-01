یمن مثل کوهی استوار در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «طه متوکل» عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن تأکید کرد: هدف قرار دادن دولت تغییر و سازندگی، اراده یمن در مقابله با دشمن را تقویت می‌کند. دشمن با هدف قرار دادن دولت یمن تلاش کرد اراده مردم را سست کند، اما ملت یمن امروز در اوج قدرت خود قرار دارد و روحیه‌اش بسیاربالاست.

«طه متوکل» در ادامه با اشاره به حضور گسترده و میلیونی مردم یمن در مراسم تشییع شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به صنعا افزود :آنچه امروز اتفاق افتاد، تجدید بیعت بود و تأکید کردیم که ما در خط مقاومت و جهاد حرکت می کنیم.

وی تصریح کرد: ما در مقابل کل طرح آمریکایی و صهیونیستی در منطقه قرار داریم و با آن مقابله می کنیم. ما در مقابل طرح آمریکا و اسرائیل در منطقه که از آن به عنوان خاورمیانه جدید نام می برند، می ایستیم. امروز ملت یمن چون کوهی استوار در مقابل این طرح جعلی ایستاده است.

این عضو ارشد انصارالله خاطرنشان کرد: غزه اکنون با محاصره و گرسنگی و کشتار روزانه مواجه است و ما می توانیم بگوییم خون یمنی‌ها با خون ساکنان غزه و خون رهبران حزب الله با خون رهبران حماس و خون فرماندهان ایران در هم آمیخته شد.