https://mehrnews.com/x38V45 ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱ کد خبر 6576440 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱ بهرهبرداری از مزرعه پرورش ماهی در شهرستان صحنه کرمانشاه- یک واحد مزرعه پرورش ماهی قزلآلا در روستای دوآب خدابنده لو شهرستان صحنه به بهره برداری رسید. دریافت 10 MB کد خبر 6576440 کپی شد مطالب مرتبط تولید ماهیان سردآبی در چهارمحال و بختیاری ۱۵ درصد افزایش یافت ۲۵هزار قطعه بچه ماهی در شهرستان اردل معدوم سازی شد ماهیها نوازش را احساس میکنند فیلم دیدنی از ماهی طراح ماهی های زینتی برچسبها کرمانشاه پرورش ماهی شهرستان صحنه پرورش ماهی در قفس
نظر شما