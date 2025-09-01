  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

بهره‌برداری از مزرعه پرورش ماهی در شهرستان صحنه

بهره‌برداری از مزرعه پرورش ماهی در شهرستان صحنه

کرمانشاه- یک واحد مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلا در روستای دوآب خدابنده لو شهرستان صحنه به بهره برداری رسید.

دریافت 10 MB
کد خبر 6576440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها