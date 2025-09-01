  1. سیاست
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

سرلشکر موسوی: حملات تروریستی در یمن مصداق بارز جنایت جنگی است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خطاب به فرمانده نیروهای مسلح و مردم یمن، جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در این کشور را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خطاب به فرمانده نیروهای مسلح و مردم یمن در محکومیت جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در آن کشور در پیامی، تأکید کرد: جنایت فجیع و حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به صنعا، پایتخت یمن، که منجر به شهادت «احمد غالب ناصرالرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی و جمعی از وزرای همراه ایشان شد، مصداق بارز جنایت جنگی است.

متن پیام به این شرح است:

جنایت فجیع و حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به صنعا، پایتخت یمن، که منجر به شهادت «احمد غالب ناصرالرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی و جمعی از وزرای همراه ایشان شد، مصداق بارز جنایت جنگی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و صحنه جدیدی از رسوایی آن رژیم سردمدار ترور و پرورش دهنده تروریست در جهان است که به شدت آن را محکوم می‌کنیم.

جنایت اخیر رژیم صهیونی در ترور دولتمردان یمن که در امتداد سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه آن رژیم منفور و درنده خوی و حامیان آن، به‌ویژه آمریکا، صورت گرفت، نشان‌دهنده هراس عمیق از گسترش محور مقاومت و انسجام ملت‌های منطقه در دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با اشغالگری و جنایت‌گری است، هرگز خللی بر عزم و اراده انقلابی و ایمانی رزمندگان سلحشور یمن و باور آنان در پشتیبانی مقتدرانه از فلسطین و غزه مظلوم وارد نخواهد ساخت.

ملت یمن، هم اینک با وجود تحریم‌، محاصره و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، استوار و مقاوم در اوج شجاعت و فداکاری، به نماد مقاومت علیه نظام سلطه جهانی و فخر امت اسلامی تبدیل شده است و با عبور از شرایط سخت و پرخطر، به فضل الهی با غلبه بر چالش‌های پیش رو به آرمان‌های بلند خود دست خواهد یافت و ما همچون گذشته از این مردم مقاوم و شجاع و آرمان‌های مقدسش حمایت خواهیم کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

