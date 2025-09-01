سرلشکر موسوی: حملات تروریستی در یمن مصداق بارز جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خطاب به فرمانده نیروهای مسلح و مردم یمن در محکومیت جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در آن کشور در پیامی، تأکید کرد: جنایت فجیع و حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به صنعا، پایتخت یمن، که منجر به شهادت «احمد غالب ناصرالرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی و جمعی از وزرای همراه ایشان شد، مصداق بارز جنایت جنگی است.

متن پیام به این شرح است:

جنایت فجیع و حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به صنعا، پایتخت یمن، که منجر به شهادت «احمد غالب ناصرالرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی و جمعی از وزرای همراه ایشان شد، مصداق بارز جنایت جنگی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و صحنه جدیدی از رسوایی آن رژیم سردمدار ترور و پرورش دهنده تروریست در جهان است که به شدت آن را محکوم می‌کنیم.

جنایت اخیر رژیم صهیونی در ترور دولتمردان یمن که در امتداد سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه آن رژیم منفور و درنده خوی و حامیان آن، به‌ویژه آمریکا، صورت گرفت، نشان‌دهنده هراس عمیق از گسترش محور مقاومت و انسجام ملت‌های منطقه در دفاع از آرمان فلسطین و مقابله با اشغالگری و جنایت‌گری است، هرگز خللی بر عزم و اراده انقلابی و ایمانی رزمندگان سلحشور یمن و باور آنان در پشتیبانی مقتدرانه از فلسطین و غزه مظلوم وارد نخواهد ساخت.

ملت یمن، هم اینک با وجود تحریم‌، محاصره و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، استوار و مقاوم در اوج شجاعت و فداکاری، به نماد مقاومت علیه نظام سلطه جهانی و فخر امت اسلامی تبدیل شده است و با عبور از شرایط سخت و پرخطر، به فضل الهی با غلبه بر چالش‌های پیش رو به آرمان‌های بلند خود دست خواهد یافت و ما همچون گذشته از این مردم مقاوم و شجاع و آرمان‌های مقدسش حمایت خواهیم کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی