۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

«تاریخ موسیقی نظامی ایران» بازنشر شد؛ معرفی یک اثر تالیفی الهام بخش

کتاب «تاریخ موسیقی نظامی ایران» به نویسندگی حسینعلی ملاح در قالب ارائه تاریخچه ای تفضیلی از موسیقی نظامی ایرانی بار دیگر در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریخ موسیقی نظامی ایران» به نویسندگی حسینعلی ملاح در قالب ارائه تاریخچه ای تفضیلی از موسیقی نظامی ایرانی بار دیگر توسط نشر «خنیاگر» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در معرفی کتاب «تاریخ موسیقی نظامی ایران» آمده است:

«کتاب «تاریخ موسیقی نظامی ایران» نوشته حسین علی ملاح یکی از منابع ارزشمند و جامع در حوزه موسیقی نظامی ایرانی است که توسط انتشارات خنیاگر به چاپ رسیده است. این اثر برای علاقه‌مندان به هنر موسیقی، پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های مرتبط با موسیقی، فرهنگ و تاریخ ایران بسیار مفید و الهام‌بخش است.

در این کتاب، نویسنده به بررسی و تحلیل تاریخچه موسیقی نظامی در ایران از دوران باستان تا دوره‌های معاصر می‌پردازد. موسیقی نظامی که نقش مهمی در ارتش‌ها و مراسم رسمی داشته، در این اثر با دقت و مستندات فراوان مورد مطالعه قرار گرفته است. ضمن اینکه مطالب کتاب نیز شامل شرح سازها، سبک‌ها، نقش موسیقی در جنگ‌ها و مراسم نظامی و تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه ایرانی است.

استفاده از منابع تاریخی معتبر و اسناد بومی، تلاش برای نگارش روان و قابل فهم برای استفاده مناسب مخاطبان عمومی و تخصصی، ارائه تصاویر و نمودارهای مرتبط و تحلیل های فرهنگی و اجتماعی با محوریت نگاهی نوین به موسیقی نظامی از ویژگی های این کتاب محسوب می شود.»

