کاهش ارزش دلار در معاملات امروز بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این هفته قرار است آمار اشتغال در آمریکا منتشر شود؛ این شاخص می‌تواند روی تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره در این کشور اثرگذار باشد و بر همین اساس در معاملات امروز بازار جهانی شاهد کاهش ارزش دلار بودیم.

البته سرمایه گذاران در این بازار همچنان در حال ارزیابی تأثیر آمار مربوط به تورم آمریکا که روز جمعه منتشر شد، هستند و از سوی دیگر تیم نگاهی هم به تبعات رأی دادگاه استیناف آمریکا که اکثر تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده بود، دارند.

در معاملات امروز ارزش دلار در برابر ین ژاپن کاهش کمی را تجربه کرد و به ۱۴۶.۹۸ ین رسید؛ با این حساب در ماه آگوست ارزش دلار در برابر ین ۲.۵ درصد افت کرده است.

ارزش دلار در برابر یورو اما ۰.۲۵ درصد عقب نشینی کرد و به ۱.۱۷۱ دلار به ازای هر یورو رسید. دلار در برابر پوند انگلیس نیز ۰.۱۴ درصد ریخت و به ۱.۳۵۲۲ دلار به ازای هر پوند رسید.

کارول کونگ، کارشناس ارزی بانک مشترک المنافع استرالیا، می‌گوید: تمرکز بازار روی آمارهایی است که این هفته منتشر می‌شود، هر گونه کاهش در نرخ اشتغال احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را بالا می‌برد و مشخص می‌کند که آیا کاهش نرخ بهره ۰.۲۵ درصد معمولی خواهد بود یا یک کاهش ۰.۵ درصدی بزرگ.