صعود فرجی به یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز کانتندر آلماتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ در اولین دور از رقابت‌های کانتندر آلماتی بنیامین فرجی نماینده تنیس روی میز کشورمان با پیروزی ۳ بر یک مقابل جو سیفرید به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کرد

ملی‌پوش کشورمان در این مسابقه، گیم نخست را با نتیجه ۸ بر ۱۱ به حریف واگذار کرد؛ اما در ادامه با بازگشتی بی نقص، سه گیم بعدی را با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۹ به سود خود خاتمه داد تا در نهایت با حساب ۳ بر ۱ پیروز میدان شود و به مرحله بعد صعود کند،

فرجی در مرحله یک‌هشتم نهایی باید به مصاف برنده دیدار فلاوین کوتُن از فرانسه و یوتا تاناکا از ژاپن برود.

رقابت‌های از ۱۱ تا ۱۶ شهریورماه در قزاقستان در حال برگزاری است.