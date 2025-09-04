  1. ورزش
صعود فرجی به یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز کانتندر آلماتی

بنیامین فرجی با پیروزی مقابل جو سیفرید فرانسوی به جمع شانزده نفر برتر کانتندر آلماتی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ در اولین دور از رقابت‌های کانتندر آلماتی بنیامین فرجی نماینده تنیس روی میز کشورمان با پیروزی ۳ بر یک مقابل جو سیفرید به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کرد

ملی‌پوش کشورمان در این مسابقه، گیم نخست را با نتیجه ۸ بر ۱۱ به حریف واگذار کرد؛ اما در ادامه با بازگشتی بی نقص، سه گیم بعدی را با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۹ به سود خود خاتمه داد تا در نهایت با حساب ۳ بر ۱ پیروز میدان شود و به مرحله بعد صعود کند،

فرجی در مرحله یک‌هشتم نهایی باید به مصاف برنده دیدار فلاوین کوتُن از فرانسه و یوتا تاناکا از ژاپن برود.

رقابت‌های از ۱۱ تا ۱۶ شهریورماه در قزاقستان در حال برگزاری است.

