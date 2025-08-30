  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

صعود تیم دوبل تنیس روی میز به نیمه نهایی فیدر چک

ترکیب نوشاد و نیما عالمیان با غلبه بر تیم دو نفره اسپانیا به مرحله نیمه نهایی رقابت‌‎های تنیس روی میز فیدر چک راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز فیدر چک امروز (شنبه ۸ شهریور) با برگزاری دیدارهای بخش دوبل پیگیری شد. در این بخش از مسابقات و در مرحله یک چهارم، ترکیب نوشاد و نیما عالمیان مقابل تیم دونفره اسپانیا متشکل از «لاس هراس» و «لیلو» به برتری ۳ بر ۲ دست یافت.

تیم دوبل عالمیان ها با این پیروزی به مرحله نیمه نهایی رقابت های فیدر چک راه یافت و مدال برنز خود را قطعی کرد. این تیم پیش از این ترکیب «جاکوب» و «الکساندر» از اسلواکی را ۳ بر صفر شکست داده بود.

ترکیب نیما و نوشاد عالمیان در مرحله نیمه نهایی و برای صعود به فینال با تیم دوبل ژاپن رقابت می کند.

